漢庭頓圖書館10月展出18世紀日本鄉村住宅

漢庭頓圖書館（Huntington Library）搭建修復的18世紀日本鄉村住宅區Shoya House將於今年的10 月21日對外開放。（漢庭頓提供）

漢庭頓圖書館 （Huntington Library）搭建修復的18世紀日本 鄉村住宅區Shoya House將於今年10 月21日對外開放，該棟建於1700年、佔地 3000呎的日本鄉村住宅，從日本丸龜（Marugame）市鄉村搬遷到南加。

該院落佔地兩英畝，包括在原有建築的基礎上新建的門樓和庭院，及一個帶池塘、灌溉渠、農田和其他與建築非常相似的景觀元素的小花園。 參觀者能夠穿過房子的一部分，了解當時的居民在這座擁有320年歷史建築中的日常生活。

洛杉磯居民Yohko和Akira Yokoi 於2016年向圖書館捐贈其橫井家族歷史悠久的家庭住宅。圖書館代表多次前往Marugame市參觀建築，並參加與日本建築師的研究會議，製定搬遷房屋並在圖書館重建的方案。自 2019 年起，來自日本的工匠一直與當地建築師、工程師和建築工人一起，組裝結構並重新創造傳統的木材和石雕特徵，及屋頂瓦片和灰泥工作，優先考慮日本木工的傳統， 手工藝和材料選擇。

圖書館負責人Karen R. Lawrence表示，新的日本遺產 Shoya House將讓人們一睹約300年前日本鄉村生活，深入了解這種文化及其可持續發展實踐。感謝橫井家族的捐贈，為遊客提供身臨其境的體驗。

這座歷史悠久的房屋是橫井家族歷代的住所，橫井家族是日本香川縣丸龜市附近一個小型農業社區的村長。 他的職責包括儲存村里的稻米產量、徵稅、維護人口普查 記錄，及解決爭端和執行法律。

項目負責人Robert Hori表示，他們的目標是展示江戶時代永續農業和再生農業的工作模式，代表現實生活中的情況。使用天然材料建造的真正日本房屋將展示一個社區如何實現自給自足。遊客將看到18世紀的日本村莊如何保持人類與周圍景觀之間的共生關係。

該建築群位於歷史悠久的日本花園北端最近開發的區域。 雖然花園在過去100年來一直以標誌性的日本房屋為特色，但這種新的建築結構和周圍元素將為遊客提供完全身臨其境的體驗，讓他們漫步其中，了解 18 世紀的日本鄉村生活。