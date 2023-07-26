洛市「在線守衛」 嚴打性侵兒童拘捕140嫌犯

洛市警局局長摩爾（Michel Moore )在記者會上宣布執法成果。（KTLA）

洛杉磯 市警局（LAPD）26日召開記者會宣布，在本月舉行的一次大規模掃蕩行動中，共有139人因涉嫌兒童性虐待和情色活動被捕。這項行動名為「在線守衛」（Operation Online Guardian），參與執法單位超過100個，其中包括洛杉磯市警局打擊兒童網絡犯罪執法小組。

警方透露，這次行動分為兩個階段。首先，警方在社交媒體實施臥底調查釣魚執法，以確認涉嫌從事兒童情色活動的個人。其次，他們在南加州 五個縣區執行搜查令，徹底清查涉及兒童性虐和情色交易嫌犯。

這次掃蕩行動救出了部分陷入困境的兒童，使得那些遭受性虐待的弱小受害者重獲新生的權利。洛杉磯市警局在聲明中強調，兒童遭到性剝削是社區中最可怕犯罪之一，而犯罪分子往往將目標針對那些無法保護自己的無辜孩童。

值得關注的是，警方並未透露有多少孩童受害者被救出，也沒有公布任何嫌犯的名字。遭拘捕嫌犯被控罪名，包括對兒童實施雞姦行為、性侵 兒童、猥褻行為、擁有兒童色情物品以及尚未註冊為性犯罪者。

洛杉磯市警局強調，儘管「在線守衛」行動已經結束，但洛杉磯市警方打擊兒童網絡犯罪執法人員將繼續履行保護兒童的使命，時刻保持警惕。雖然警方動用多種資源，協助打擊兒童性虐待，但仍有一些受害者未被發現，需要社會更多關注。

為了更有效地打擊兒童性虐待問題，洛杉磯市警局呼籲社區居民監督孩子的網絡活動。同時，鼓勵家長前往missingkids.org/NetSmartz網站，獲取互聯網安全提示和資源，以增加孩童在網絡世界中的安全意識。同時也呼籲面對日益嚴重的網路兒童犯罪問題，維護孩童安全需要社會共同努力，徹底消除網路犯罪的危害性。