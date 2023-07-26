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錯過6/30截止期 身障停車卡仍可換卡

記者趙健／洛杉磯市即時報導
身障停車卡錯過6/30截止期仍可辦理換卡手續 。(Gettyimages)
身障停車卡錯過6/30截止期仍可辦理換卡手續 。(Gettyimages)

加州車輛管理局（DMV）日前宣布，錯過了今年6月30日身障停車卡（Disabled parking placard，DPP）換照截止期，持卡人仍可辦理換卡手續，並且不會罰款或支付額外費用。

2022年12月，DMV向超過200萬身障停車卡持卡人發送了換照通知函，要求持卡人在2023年6月30日前提供簽名以完成身障停車卡更新。目前已有超過160萬持卡人完成了更新。

DMV局長Steve Gordon在新聞稿中表示，DMV新設置的身障停車卡換發機制是為了防止身障停車卡的欺詐行為。在6月30日之後續期的持卡人不會面臨罰款或任何額外費用，但若因使用過期的停車卡在身障人士專用的泊車位停車，則可能被罰款。

今年是加州首次要求持有身障停車卡超過六年的居民，通過在線、郵寄或本人到訪辦事處簽署更新通知書的方式，向DMV正式確認他們仍需使用停車卡。據DMV統計，約40%的續期都是通過在線續期的方式辦理，約45%的續期是通過郵寄方式，其餘則是前往DMV辦理點現場完成。

持卡人可以通過訪問dmv.ca.gov/DPP網站，在線完成所有身障停車卡的更新手續。在開始更新流程前，持卡人需要備好身障停車卡號碼和相關信息。換照手續是免費的，且無需醫生證明。

想要通過在線方式更新身障停車卡的持卡人需要進行以下步驟：

1. 準備好身障停車卡號碼或續期認證碼（RIN）；

2. 訪問 DMV.ca.gov/dpp；

3. 在續期通知書上提供電子簽名。

持卡人也可以親自到訪DMV辦理點進行換照，或者通過簽署並寄回已收到的紙質通知信函完成換照手續，郵寄費用需自理。

自今年起，持卡人每六年都要續期一次，DMV將會寄送續期通知信函至即將到期的持卡人。

DMV日前宣布，錯過了今年6月30日身障停車卡（DPP）換照截止期的持卡人仍可辦...
DMV日前宣布，錯過了今年6月30日身障停車卡（DPP）換照截止期的持卡人仍可辦理換卡手續。（受訪人提供）

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