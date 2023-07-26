洛杉磯縣三城市將安裝超速攝像頭

洛杉磯縣的洛杉磯、長堤和格蘭岱三個城市將安裝超速攝像頭。(Pexels)

超速駕駛給洛杉磯 地區的交通帶來許多危險，一直有人提議增加監控攝像。根據一項即將實施的新法規，洛杉磯、長堤（Long Beach）和格蘭岱（Glendale）三座城市將安裝超速攝像頭。

根據AB 645，超速攝像頭將安裝有學校的區域和學區和發生過超速飆車的地區。根據主流媒體的報導，加州 的州級領導人和市級領導人在7月25日的新聞發布會上談到了擬議的法案。

根據國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）的數據，超速駕駛是造成31%交通死亡事故的原因之一。南加最近發生的多起事故都是由非法街頭佔領和超速造成的。

今年3月30日在洛杉磯縣播佑岡(Boyle Heights)，一場肇事逃逸事故導致一名13歲男孩嚴重受傷，失去了右腿。受害者莫拉 (Joshua Mora)在7月25日接受採訪時表示，「一些人只想盡快到達目的地，但他們並不在意周圍的環境，因此將他人的生命置於危險之中。」

AB 645要求將超速罰款所得的資金用於「穩定交通的措施」，並定時評估每台超速攝像機的性能。相關官員指出，不會降低駕駛速度、改善交通狀況的超速攝像頭將被拆除。

「通過監控產生的懲罰與傳統的超速罰單不同，你的駕照 上沒有積分，」該法案撰稿人、眾議員弗里德曼 (Laura Friedman) 指出， 「根據這個法令，假設你沒有嚴重超速，你的第一張罰單只是一個警告。之後，如果你收到第二張罰單，罰單起價僅為50元。」

該新令也將規定根據受罰者的收入減少罰單費用。弗里德曼提到，如果收入較低且出示稅款證明，法院可能只要求支付 25元，而不是50元。」

多年前就有闖紅燈監控攝像頭，但法院發現無法證明超速駕駛的司機是誰，只能證明駕駛車輛違法。根據新令，監控攝像只會記錄車牌，而不會記錄司機，反對者認為這會導致同樣的問題。

反對者認為，罰單是發給車主的，而不是司機，因此危險駕駛的司機可能不會收到罰單，而被冤枉的車主也很難自證，因為沒有照片顯示到底是誰在開車。

如果獲得批准，該新令將於2024年1月1日生效。其他受影響的加州城市包括聖荷西、舊金山和奧克蘭（Oakland）。