洛男欺詐新冠貸款 面臨最高20年監禁

JPL噴射推進實驗室一名員工承認新冠欺詐，面臨最高20年的監禁。（Getty Images)

美國司法部 於7月24日（週一）宣布，美國國家航空暨太空總署（NASA）位於巴沙迪那市噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory，JPL）的一名員工承認詐騙政府資助的一項新冠貸款 計畫，不當使用投資非法大麻 種植以及償還房地產債務，面臨最高20年聯邦監獄囚禁。

32 歲的霍瓦尼西安 (Armen Hovanesian) 來自格倫代爾（Glendale），原是JPL的一名成本控制和預算規劃資源分析師。認罪協議指出，從2020年6月到2020 年10月，霍瓦尼西安以他控制下的商業實體的名義向經濟傷害災難貸款計劃提交了三份貸款申請，該計劃由小企業管理局（SBA）管理，向受新冠大流行等災害影響地區的小企業、租戶和房主提供低息融資，度過難關。

作為認罪協議的一部分，霍瓦尼西安承認在申請貸款時做出了虛假和欺詐性的陳述，包括謊報每家企業上一年的收入，以及在貸款獲批後他打算如何使用做出了虛假和欺詐性的陳述。

聯邦檢察官表示，被告向SBA證明，他將根據 EIDL 計劃的條款和限制「使用其申請的貸款的所有收益」，將用來維持自己的企業生存。但是，實際上他卻用這筆錢來償還個人房地產債務並資助他人非法種植大麻。霍瓦尼西安通過該計劃總共收到了15萬1900元。

據美國司法部稱，霍瓦尼西安認罪後，他將面臨聯邦監獄最高 20 年的監禁。他預計8月11日在洛杉磯首次出庭。

美國司法部於 2021 年 5 月成立了新冠欺詐執法工作組，迄令已有數百名涉嫌欺詐者被指控。任何人如了解涉及新冠計劃的任何欺詐信息，可以在線向司法部國家災難欺詐中心或撥打熱線 866-720-5721 提交報告。