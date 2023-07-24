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「強佔街頭」歪風吹進華人區 南加鑽石吧現聚眾飄移

洛杉磯訊
24日周日晚，鑽石吧的一個停車場聚集了大量人群，多輛汽車進行漂移等特技表演。（KTLA5）
24日周日晚，鑽石吧的一個停車場聚集了大量人群，多輛汽車進行漂移等特技表演。（KTLA5）

「強佔街頭」(Street takeover)是擾亂洛杉磯市公共安全的一種新興非法聚會，此前多發生在洛杉磯南部；如今這股「歪風」似乎吹向華人聚居的聖蓋博谷地區。據KTLA 5電視台報導，7月24日（周日）晚，多輛汽車霸佔鑽石吧的一個購物中心停車場。

洛杉磯縣警局（LASD）發言人表示，大約在晚上10時，洛縣警局與加州公路巡警局（California Highway Patrol）接到街道賽車報案。警員抵達現場後發現，鑽石吧大道（Diamond Bar Boulevard）900號街區的橡樹購物中心（Oak Tree shopping center）停車場內聚集大批人群，多輛汽車正在輪流進行繞圈漂移和其他特技表演。

警方表示，晚10時30分，人群已經被警員安全驅散，沒有出現任何衝突事件，也暫時沒有人員傷亡報告。

近年來，「強佔街頭」已經成為大都會地區的安全隱患，一些車手深夜在街頭炫技，不僅擾民，還釀成多起慘劇。根據洛杉磯警察委員會（ Los Angeles Police Commission）發布的報告，在洛杉磯地區，大多數「強佔街頭」案件發生在南部地區。在警方的一系列系統調查與打擊後，該地區「強佔街頭」的報案數量相比2021年下降21.56%。但與此同時，「強佔街頭」的參與者正在尋找「能提供大量空間的多車道道路」且「沒有障礙物」的新地點。

洛杉磯 鑽石吧 大都會

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