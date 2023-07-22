聽見原聲 看見台灣--原聲童聲合唱團聖地牙哥開唱

台灣原聲合唱團員與聖地牙哥、橙縣僑務榮譽職人員大合照，後排左起：張裕華、傅家康、陳玫秀、謝家樹、蕭蓓如、杜武青、張林、許清松、楊美雲、歐春美、Cindy Kasai、陳景星。(橙僑中心)

台灣原聲童聲合唱團19日在聖地牙哥 台灣中心舉行「聽見原聲 看見台灣」演唱會，多首經典歌曲包括《外婆的澎湖灣》、《月亮代表我的心》與《台北的天空》等，帶領觀眾們一同回憶美好的時光，將台灣的美景、文化和情感都展現在音符之間；同時也演奏多首布農族歌曲，搭配孩童生動的舞蹈，讓現場觀眾領略台灣原住民多元文化之美，安可曲《拍手歌》重現當年在玉山山頂清亮的嗓音，全場一起合唱鼓掌，吸引近300名橙縣 與聖地牙哥民眾熱情參與。

台灣原聲童聲合唱團的指揮馬彼得先生提到，來到聖地牙哥台灣中心與大家相聚，彷彿身在台灣中南部相當親切，10年前齊柏林導演拍攝「看見台灣」，最後一幕在玉山揮舞國旗唱歌的原聲童聲合唱團團員，其中兩位就是今天音樂會的主持人：全唯芯與伍瀚同學，靠著他們的努力不懈，爭取到全額獎學金，目前都在美國念大學，成為原聲學校孩子的楷模，這次也隨著樂團幫忙翻譯及擔任嚮導，繼續服務著學弟學妹。

橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如在音樂會開場致詞，原聲童聲合唱團此行特地到聖地牙哥作為南加州 第一站巡迴，主要是齊柏林導演10年前宣傳「看見台灣」，受到聖地牙哥鄉親熱情的接待，這次合唱團過來也一樣受到當地

鄉親的溫馨招待，同樣是滿滿的台灣人情味。蕭蓓如對於台灣原聲教育協會的成立理念及品格的培養感到相當欽佩，讓孩子在學習與成長路上，能找到穩定前行的力量，翻轉部落孩童的人生，讓世界聽見原聲，也看見台灣！

聖地牙哥台美基金會董事長張裕華、聖地牙哥台灣中心委員會主席歐春美、僑務委員杜武青、謝家樹、僑務諮詢委員許清松及夫人楊美雲女士、傅家康、僑務顧問陳景星及夫人徐中彥女士、孫麗敏、陳玫秀、聖地牙哥台灣同鄉

會活動理事林淑美、聖地牙哥北郡中文學校臺灣華語文學習中心主任黃玲玲及前校長邱秀莉等眾多嘉賓到場聆聽，一同支持來自台灣美妙的童聲。