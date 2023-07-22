數名老婦被毒打遭搶 洛警通緝21歲惡男

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洛杉磯訊
近日，東洛杉磯地區出現一系列老年婦女被攻擊的案件，嫌犯疑似為同一人。（KTLA）
近日，東洛杉磯地區出現一系列老年婦女被攻擊的案件，嫌犯疑似為同一人。（KTLA）

近日，在東洛杉磯地區（ East Los Angeles）出現一系列老年婦女被攻擊的案件，嫌犯為同一人。7月15日，又有一名老年婦女遭到該嫌犯攻擊身受重傷被送往醫院。

素材來源：LASD、KTLA；後製：記者子為

根據KTLA的報導，受害者是現年84歲的菲羅斯 (Angelica Fieros)，7月15日清晨，她在自家前門外遭到嫌犯的突然襲擊、毆打和搶劫，隨後被送往醫院。根據警方目前的調查，嫌犯是21歲的加西亞 (Sergio Andrew Garcia)，他在此次襲擊中搶走了菲羅斯的錢包、鑰匙和車輛，然後飛速逃離了現場。

菲羅斯目前在洛杉磯綜合醫療中心進行康復，因為臉部受到創傷需要接受面部手術。

嫌犯加西亞已經與洛杉磯地區發生的六起襲擊事件有關，目前正被洛杉磯縣警局（LASD）通緝，其中包括對67歲的馬丁內斯（Rosalina Martinez）的襲擊，她與菲羅斯同一天受到傷害，在自家花園裡遭到毆打。

「我們看到她從她姐姐的公寓裡出來，滿臉是血，」目睹菲羅斯被襲擊的鄰居說， 「她在哭，他（加西亞）對她的臉打了好幾拳，然後她摔倒在地。她尖叫著求救，他拿走了她的錢包和公寓的鑰匙。」

襲擊發生在公寓大樓的停車場，房東告訴 KTLA，襲擊發生後，加西亞姐姐公寓的鎖立即被更換。然而，嫌犯第二天又回到了犯罪現場。目擊者指出，襲擊發生後的第二天，加西亞回到公寓樓，開走了菲羅斯的車。

就在當天早上襲擊發生前不久，菲羅斯的妹妹瑪麗亞和她一起在外面，在菲羅斯遭到殘酷毆打之前，瑪麗亞正走回公寓去拿藥。瑪麗亞告訴 KTLA，她看到妹妹渾身是傷，血跡斑斑，甚至有血從她嘴裡流出來。

菲羅斯和她的家人認為加西亞是襲擊和盜竊的嫌疑犯，他們說，菲羅斯在當天報導馬丁內斯遇襲事件的新聞中認出了加西亞。

洛杉磯縣警局稱，在馬丁內斯被襲擊的過程中，加西亞曾多次毆打她的臉，然後脫下她的褲子和內褲。馬丁內斯被襲擊的地方，距離菲羅斯被襲擊的地方不到一哩。

洛杉磯縣警方尚未證實這兩起襲擊事件是否有關聯，但正在繼續調查這些事件。

菲羅斯7月20日出院，但她還有很長的康復之路。其家人在GoFundMe發起了籌款活動來幫助菲羅斯支付醫療費用。

當局公佈了加西亞的照片，稱他身高5呎5吋，體重180 磅。他消失時身穿棕色運動衫、灰色短褲和繫著紅色鞋帶的白色鞋子。人們還看到他背著一個黑色挎包，包上寫著紅色的「Gucci」字樣。

監獄記錄顯示加西亞此前曾多次被捕，他最後一次因涉嫌重罪襲擊被立案是在兩年前，最終被釋放。

嫌犯加西亞已經與洛杉磯地區發生的六起襲擊事件有關，目前正被洛杉磯縣警局通緝。（L...
嫌犯加西亞已經與洛杉磯地區發生的六起襲擊事件有關，目前正被洛杉磯縣警局通緝。（LASD）

洛杉磯 監獄 醫療費

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