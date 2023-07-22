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南加奇諾谷教委會決議：學生變性要通報家長

編譯侯乃云 / 即時報導
南加州奇諾谷學區教委會公聽會激烈辯論後，４比１通過決議學生跨性別要通報家長。（KTLA）
南加州奇諾谷學區教委會公聽會激烈辯論後，４比１通過決議學生跨性別要通報家長。（KTLA）

加州奇諾谷學區教委會(Chino Valley school board )7月20日通過一項決議，如果學生被認定為跨性別者，老師必須通知他們的家長。早在６月學校已指示在孩子認定自己為跨性別、涉及暴力或談論自殺後的三天內，教師應以書面形式通知他們的家長；以及孩子尋求更改姓名、代名詞或要求參加或使用與出生時性別不符的相關運動、浴室或更衣室時，學校也要通知家長。

加州教育總監瑟蒙德（Tony Thurmond）出席了公聽會作證，他認為教委會該項政策不僅不符合隱私法，而且會讓學生面臨風險。但是他的演講被打斷，後來被警察護送出大樓時，觀眾席上爆發出一場喊叫聲。此外，加州檢察長邦塔(Rob Bonta)亦在新聞稿中表示，每個學生有選擇何時、如何以及與誰分享自己性別認同的權利。邦塔說：「奇諾谷學區允許在未經學生同意就披露學生的性別認同，這將剝奪他們的自由與自主權，並可能將他們置於有害的境地」，「學校應該保護特別弱勢的學生，並且保障學生有充分參與教育和課外學習的權利。」

並非所有人都支持該政策。奇諾岡高中畢業生丹尼爾．莫拉說：「通過這項政策，就是在告訴跨性別孩子，他們並不重要，並且會給老師帶來負擔。」此政策與今年早些時候在州議會擱置的河濱縣立法案相呼應。第1314號議會法案試圖要求學校在孩子被認定為跨性別者時通知家長，支持該法案的共和黨議員艾賽利（Bill Essayli）亦對奇諾谷學區的新政策表示認同。

最終奇諾谷學區教委會以4比1的投票結果通過了該項通報家長政策，唯一投下反對票的教委布里奇（Donald Bridge）表達了對學生安全的擔憂，「這項政策的頒布，會關起孩子向老師吐露心聲的大門。」但另一位教委詹姆斯•納（James Na）則說：「這項決議確保孩子是由父母而非國家負責。」

這已經不是奇諾谷學區第一次面對具有爭議性的議題。該學區在今年６月決定，除了美國國旗和加州州旗之外，禁止學區懸掛其它的旗幟，有人因此擔心會對LGBTQ學生造成負面影響。　

學區 加州 跨性別

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