南加葫蘆高手郭禮慶 種植後搖身一變千奇百怪藝術品

最小的葫蘆僅有一個手指長。（記者王若然／攝影）

在南加 州的華人種植愛好團體中，有位種植葫蘆的高手郭禮慶。不過，他種的葫蘆很少用來吃，而是將其做成形狀千奇百怪的葫蘆藝術品。郭禮慶種植葫蘆已經超過40年，製作的葫蘆得過主流大獎，平日登門拜師學藝的人不少。

影音來源：記者王若然

居住在橙縣拉哈布拉市（La Habra）的郭禮慶，自1980年來美開始種植葫蘆，已經40年有餘。郭禮慶的家中更是擺滿了他這幾十年來製作的葫蘆藝術品。大大小小的葫蘆工藝品中，小動物居多，有婷婷玉立的白鶴，有敦厚老實的小狗，有下了一窩蛋的母雞。這些小動物所用材料均是葫蘆所製。例如連母雞下的蛋殼，都是葫蘆做的，蛋殼裡的小雞也是葫蘆做的。還有一些配角料，例如用來製作白鶴腳的竹子，通通出自郭禮慶之手。

郭禮慶製作的葫蘆動物中，最顯眼，規模最大的是「南極洲的企鵝群」。他家中原本的壁爐，被他改造成了南極洲，裡面則有大大小小幾十隻企鵝。這些小企鵝，但從表面看，完全猜不到是葫蘆做的，每個企鵝就是一個小葫蘆，渾然一體沒有額外配料和裝飾，倒像是葫蘆長自然長成了企鵝形狀，而不是人為改造。

郭禮慶家中的「南極洲企鵝」。（記者王若然／攝影）

除了小動物，郭禮慶還將正在生長中的葫蘆用模型壓扁，這樣長成曬乾後，就可以在上面刻字或寫書法。最具代表性的是他家的那堆牌匾，長條形的葫蘆在生長過程中被壓扁，就變成了牌匾。其中一條牌匾寫著「文章華國詩禮傳家」，是他們家的族譜名字。

郭禮慶定居南加之前居住在德州 。在那裡他種植的葫蘆規模更大，他的套環葫蘆作品還曾獲得過德州葫蘆協會GOURD葫蘆競賽最佳作品（Best Division）以及第一名的好成績。郭禮慶的這兩件獲獎葫蘆藝術品，一個葫蘆被另一個葫蘆的藤蔓打結環繞。

葫蘆藝術家郭禮慶。（記者王若然／攝影）

他介紹說，這是在一個葫蘆長大，另一個葫蘆還小時，將小葫蘆的藤蔓打一個結套在大葫蘆上完成的。這樣的工藝非常難，因為葫蘆藤蔓非常脆，很容易折斷，成功率只有百分之一、二。他為了做成，不知道失敗了多少次。

此外，郭禮慶還利用葫蘆做成了檯燈、流水盆景、落地燈等傢俱，所用材料都是他自己親手種植的。

郭禮慶的這些葫蘆工藝品中，最長的有七尺半，快要趕上屋頂高；最小的僅有一個指頭長；最老的有近40年歷史。要說郭禮慶最珍愛的一個，他說，所有的葫蘆都是獨一無二，每個形狀都不一樣，全部是他的心頭好。他製作的所有葫蘆工藝品，皆是他自己種的。曾經有人出高價要買他的葫蘆，他說，做葫蘆是出於愛好，不是作為商品賺錢。