蒙市慘案半年祭 趙美心推防槍暴法案

在蒙市槍擊案發生半年之際，趙美心舉辦記者會介紹限槍法案。（記者王若然／攝影）

在蒙特利公園市「舞星」槍擊 案發生了半年後，國會眾議員趙美心 （Judy Chu），洛杉磯縣警局局長盧納（Robert Luna），蒙市民選官員等召開記者會，介紹了槍擊案發生後國會兩院制定的限槍法案。趙美心特別強調了向少數族裔推廣「紅旗法」的重要性。盧納在回答媒體提問時透露，蒙市兇嫌在犯案前曾寄了一封「宣言書」。

洛杉磯縣警局局長盧納在被問及72歲越南裔凶手陳友艮（Huu Can Tran）的殺人動機時透露，陳友艮在行兇時寄給執法部門一封「宣言」（manifesto），目前聯邦調查局正在調查這份宣言，其他細節不方便透露。

趙美心主要介紹了兩個法案，一個是由其起草的「語言輔助槍枝暴力預防策略法案」（Language Access to Gun Violence Prevention Strategies Act）以及由參議員Kirsten Gillibrand提出的「公平法律便利補助金法案」（Fair Legal Access Grants Act，FLAG Act）。

其中「語言輔助槍枝暴力預防策略法案」將確保聯邦機構，如聯邦疾病防控中心（CDC），聯邦司法部（DOJ）等，在宣傳「紅旗法」、槍枝暴力安全預防時，提供符合少數族裔語言、文化的宣傳方式，以達到讓英語水平有限的少數族裔充分得到相關認知。

趙美心表示，「紅旗法」對於預防槍枝暴力十分重要。該法律已經在全國實施超過5000次，在加州 實施的三年來，阻止了至少58起潛在大規模槍擊事件和其他槍枝暴力事件。該法禁止有精神問題、暴力傾向等問題的人士擁有槍枝。趙美心說，例如蒙市槍擊案的兇手，在犯案兩周前，曾向警局投訴其家人對自己下毒。如果周圍人熟知「紅旗法」，將其上報給相關部門，就有可能避免悲劇的發生。

另一則法案「公平法律便利補助金法案」提供5000萬元，給州、地方政府、組織，為提交了「紅旗法」申請的人員提供法律、律師等相關資源，助其成功行使「紅旗法」。

當天記者會上，其中一名遇難者Valentino Alvero的女兒Kristenne Reidy介紹說，蒙市有她和父親很多美好的記憶。小時候，父親每周日都帶她去吃廣式點心。當她從法醫處拿到父親的屍檢報告時，她得知父親身中一槍，但就是這一槍奪走了他的性命。她說，社區民眾了解到槍枝可以從心理有問題的人那裡拿走，這很重要。Kristenne Reidy還表示，在槍手射擊時，父親用身體護住了朋友，他的那名朋友因此幸免於難。