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南加僑學界捐書331箱 奉送台灣英語學習資源

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
經文處感謝南加州僑學界「捐書到台灣」，活動彰顯了共同合作的力量。（記者張庭瑜/攝影）
經文處感謝南加州僑學界「捐書到台灣」，活動彰顯了共同合作的力量。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯台北經濟文化辦事處為感謝南加州僑學界「捐書到台灣」，在7月21日（周四）舉辦了「表揚捐書到台灣團體及義工餐會」。僑界捐出331箱書籍，推動台灣更早成為雙語國家。

經文處處長紀欽耀對參與這次捐書到台灣活動非常高興，特別感謝喜瑞都中文學校的劉昕教授，幫助台灣更早實現成為雙語國家的目標。而此次活動能夠順利舉行，Macro international 公司總裁郭秀梅慷慨捐助運費功不可沒，才能讓這麼多書籍能夠順利送到台灣。紀欽耀表示，他特別感謝所有參與活動的學校志工和義工們，大家共同參與整理書籍、募捐等活動，團結合作，讓這個活動達到最大的效果，並實現善意的傳遞，使這次捐書到台灣的活動才能成功。

劉昕表示，作為教育從業人員，平時接觸很多學生，因此她號召了四五十名學生與台灣新北市和台北市進行英語語言交流。在此過程中，他們發現許多新移民的小朋友都是藉由閱讀故事學習英語，使得他們在小學一年級進班後，老師都對他們的英語能力讚賞有加。因此，劉昕教授認識到台灣的小朋友也需要更多的英語學習資源，於是策劃了這次捐書到台灣的活動。雖然在收集書籍的過程中遇到一些困難，例如海運公司對各種不同尺寸的箱子拒收，但在郭秀梅的幫助下，這些問題都得以解決。最終，共有331箱書籍成功運送到台灣。劉昕教授深受感動，並從中體認到了許多關於互相幫助、多多行善的重要性。

郭秀梅表示，自己參與這個計劃是因為劉昕教授的倡議。她認為讓孩子們在小時候接觸英文非常重要，對於他們的成長有莫大的助益。儘管在收集書籍的過程中遇到困難，但她們最終成功克服這些問題，並將331箱書籍運送到台灣。她也希望這些書籍能得到善加利用，造福更多的台灣小朋友。活動大獲成功得益於許多人的參與，特別感謝一百多名捐書的小朋友，他們幫助實現了這個有意義的善舉。

加州 南加 洛杉磯

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