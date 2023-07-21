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13歲德州女被綁架 抵南加展紙條獲救

洛杉磯訊
長堤居民塔旺回想事發經過，慶幸自己即時發現狀況，報警救出女孩。（abc7截圖）
長堤居民塔旺回想事發經過，慶幸自己即時發現狀況，報警救出女孩。（abc7截圖）

年僅13歲的女孩7月6日（週四）在德州聖安東尼奧（San Antonio）散步時，遭61歲男子薩布蘭（Steven Robert Sablan）以槍枝威脅她上車，並在開車前往加州途中多次性侵。女孩在長堤出示一張「救命」紙條，被路人看到報警獲救。

事發當時女孩正在德州散步，薩布蘭（Sablan）開著一輛灰色日產 Sentra 汽車停在女孩身旁，用槍威脅迫使她上車後帶走。途中，薩布蘭詢問女孩的年齡，女孩坦承自己只有13歲，並提到有一位朋友在澳洲。薩布蘭隨即向女孩宣稱可以帶她去澳洲的遊輪，以便讓她與朋友見面。然而在途中，薩布蘭對女孩多次性侵害，造成她身心受到嚴重創傷，最後將她帶至加州。

直至7月9日（週日），當薩布蘭把車停在長堤市時，女孩才有機會在一家自助洗衣店附近遇到員工塔旺（Touch Vong）和一名路人，她向他們展示了一張寫有「救命」紙條，並終於成功獲救。塔旺察覺到女孩臉上的恐懼後立即報警。隨後，長堤市警方快速趕到現場，並成功找到了女孩。在搜查車輛時，警方還發現了一把黑色BB槍和一副手銬。

長堤市警局長赫貝什（Wally Hebeish）事後發表聲明，除了讚揚了社區成員的警覺和積極參與，更指出這一事件突顯了社區成員在確保居民安全方面扮演的關鍵角色。他同時感謝警員們的快速反應和果斷行動，才使這名受害者獲救。

據檢察官表示，如果薩布蘭被證明有罪，他可能面臨在聯邦監獄終身監禁的刑罰。目前這名男子正面臨兩項聯邦罪行的指控，包括綁架未成年人，並意圖進行性犯罪活動。

長堤 加州 澳洲

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