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兩度投票拒用新版教科書 南加保守派教委槓上州長

記者啟鉻／河濱即時報導
部分家長支持三位保守派教委。（當地居民提供）
部分家長支持三位保守派教委。（當地居民提供）

南加內陸河濱縣坦密庫拉谷學區（TVUSD）教科書事件持續發酵，教委會保守派教委與州長紐森之間的爭執激化。據報導，加州政府向學區直接提供教科書，並對學區開出150萬元罰款，以及學區三名教委面臨罷免。

近日，學區教委會以3比2投票結果，再次拒絕採用獲州府批准的小學社會學習課程（social studies curriculum）。此前，學區曾拒絕帶有遭謀殺LGBTQ+民權領袖米爾克（HarveyMilk）內容的課程補充材料。而米爾克被學區保守派教委稱為「戀童癖者」（pedophile）。

紐森表示，如果該學區未能在新學年開始前批准該課程，州府將向學區提供教科書。據紐森發言人表示，這些教科書將耗資160萬元。

紐森指出「學區三名教委的做法再次證明，他們更感興趣的是違法行為，而不是教育學生。因此，州府將替他們完成教育學生的工作。」紐森強調「當教科書交到學生和家長手中後，州府將向學區開出一張150萬元的罰單，作為其有意違反法律、背離家長意願，並迫使學生使用17年前絕版教科書的懲罰。」

據報導，為了能夠針對學區開出罰單，州長紐森必須等待立法機構通過AB1078法案。該法案將允許對未能為學生提供足夠教材學區進行罰款。這項法案由眾議員傑克森（Corey Jackson，D-Perris）提出，已獲得眾議會通過，預計八月將提交參議會審議。州長發言人表示，一旦AB 1078法案生效將立即實施。州長正在與立法合作夥伴合作，確保追究坦密庫拉谷學區的違法行為。

位於河濱縣西南部的坦密庫拉谷學區，自2022年11月由當地「基督教保守政治行動委員會」支持的教委參選人贏得多數席位以來，學區教育委員會會議就變成了捍衛文化認同的戰場。基督教保守派占有多數席位，三名教委稱正在捍衛家長權利，保護孩子遠離色情和污言穢語的課程。部分反對者指責他們試圖推行讓有色人種和LGBTQ+家庭邊緣化的基督教國家主義。目前，這三名教委正面臨罷免的可能性。

學區 紐森 教育

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