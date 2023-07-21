我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

7000磅蔬果花菇運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物

洛縣改建哈岡遊民居所 安全管理措施配套社區安心

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
婦女資源知識和服務組織(W.O.R.K.S.)召開說明會，其中兩位成員曾經流浪街頭，但現在積極回饋社區融入社會。（記者張庭瑜/攝影）
婦女資源知識和服務組織(W.O.R.K.S.)召開說明會，其中兩位成員曾經流浪街頭，但現在積極回饋社區融入社會。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯縣政府7月20日（週四）舉辦哈岡建遊民庇護所介紹會，向當地華人社區釐清政府改建旅館為支持性住房的計畫，邀請「婦女資源知識和服務組織」（W.O.R.K.S.）董事會主席兼執行長瓦格勒（Mary Jane Wagle）和住房工程執行長阿瓦雷斯（Celina Alvarez），以及曾經無家可歸、現已擁有穩定住房並重啟人生的租戶，詳細解釋遊民庇護所項目細節，承諾安全管理、措施配套、社區安心。

在介紹會上，瓦格勒及成員們詳細說明了居民的挑選過程，涉及洛杉磯縣府和社區組織多方合作。無家可歸者與協調員網絡、非營利組織、教堂、執法機構以及洛杉磯無家可歸者服務管理局（LAHSA）的工作人員接觸，符合資格的人士才會被轉介至洛縣的協調系統，確保選擇過程的公平性和透明度。服務提供者將評估無家可歸者入住永久支持性住房的意願和準備程度，並協助他們處理相關申請文件，同時提供社區資源，幫助他們重新融入社會。

瓦格勒解釋，該項目的開發並非臨時性。洛杉磯縣在2020年秋季向州政府申請「房匙計劃」（Homekey）資金，買下了6號汽車旅館，並承諾將其轉變為永久性可負擔住房。該項目是當時申請內容的一部分。在2020年5月至12月期間，洛縣租用了6號汽車旅館，為面臨新冠危機的無家可歸者提供臨時住所。當該縣於2020年12月購買該房產時，再次承諾使用州政府的資金將該旅館轉變為永久性支持住房，以滿足洛杉磯縣各社區的住房需求，包括哈仙達岡（Hacienda Heights）及其周邊社區。該項目將幫助哈岡及其周邊社區的無家可歸者重新融入社會，並滿足當地社區的住房需求。

考慮到哈岡地區的無家可歸者數量，「婦女資源知識和服務組織」表示將致力於安置來自哈岡及其周邊社區的無家可歸者，以解決當地的住房需求。該機構將與社區合作，確保無家可歸者能夠獲得合適的住房，重新融入社會。此外，項目將提供密集的個案管理服務，確保每位居民得到足夠的資源，包括心理健康專家、藥物濫用治療計劃、就業技能培訓和生活技能培訓等支援服務，幫助他們穩定生活並重新站起來。項目還提供藥物濫用障礙諮詢和12步計劃，並轉介至其他相關治療計劃持續跟進。

為確保周遭居民的安全，項目將實施多項安全措施，包括有兩名管理人員居住在物業內、全天候攝像頭監控系統以及單向入口限制等。管理人員將與當地治安部門密切合作，以迅速解決任何可能涉及潛在危險或犯罪活動的問題。

對於許多民眾擔心的學區安全性問題，瓦格勒解釋該項目承諾與學校保持密切聯繫，一旦出現任何問題，能夠迅速有效地處理。W.O.R.K.S.已經累積了豐富的經驗，並以實際行動展示了對社區和學校安全的承諾。他們將繼續與學校區保持緊密溝通，確保兒童的安全和學習環境不受影響。最後，瓦格勒也解釋道，該開發項目並不打算設立監督委員會。然而，他們計劃定期向哈岡改善協會和註冊加人郵區名單的社區成員提供有關建設期間的開發進度和在2024年底投入運作後的最新資訊。這項計劃已經通過了所有必要的申請條件，並獲得了正式批准。

W.O.R.K.S.成員們也表示，歡迎任何有疑問的民眾透過發送電郵至[email protected]聯絡，他們非常樂意與民眾一同召開小組會議，釐清困惑，並解釋有關項目的意義。他們也希望透過溝通與合作，進一步加深民眾對項目的理解，並回答任何對於改建旅館為支持性住房計畫的疑問。

曾經流浪街頭的住戶分享自己入住後的心得，表達了深切的感激之情。（記者張庭瑜/攝影...
曾經流浪街頭的住戶分享自己入住後的心得，表達了深切的感激之情。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯 洛縣 遊民

上一則

羅蘭岡華人甜品店 疑遭中年亞裔闖入竊盜 臉都不遮

延伸閱讀

上半年全市交通死亡率 飆近7%

上半年全市交通死亡率 飆近7%
舊金山社區大使拔刀與民衝突 市府將追究

舊金山社區大使拔刀與民衝突 市府將追究
1個月3起校園槍殺 華府學校要求增警力

1個月3起校園槍殺 華府學校要求增警力
危機入市 UCLA收購洛杉磯市中心大樓

危機入市 UCLA收購洛杉磯市中心大樓
洛城新語／從密度談遊民安置中心

洛城新語／從密度談遊民安置中心
「白雪公主」變堅強 真人版沒王子？迪士尼忙滅火

「白雪公主」變堅強 真人版沒王子？迪士尼忙滅火

熱門新聞

來自台灣的鄭姓夫婦，因鄭太太車禍身亡，使鄭先生和兒子威廉的生活陷入困境。（電視新聞截圖）

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

2023-07-13 23:07
監控錄像顯示，男女店主倒地不起，男店主的鞋子都掉了，女店主趴在地上起不來。（讀者提供）

非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重

2023-07-16 16:34
全美最大的新鮮是拉差辣醬生產企業長達六個月沒有辣椒原料，辣醬生產成無米之炊。老闆陳德鼓勵員工時有所用，工廠的花壇搖身一變成了員工菜園。（記者楊青╱攝影）

缺原料影響是拉差辣醬生產 員工無事可做改花壇種菜

2023-07-17 13:55
還有豐富多樣現成台式拌菜。（記者啟鉻╱攝影）

台資餐飲品牌 搶攻南加市場

2023-07-16 02:18
車禍之前鄭氏一家三口很幸福，如今妻身亡兒重傷，期待本報讀者愛心捐款。（NBC截圖）

南加車禍台灣父子陷困境 華人展愛心捐款湧入18萬

2023-07-14 22:05
一磅近60元，原產在亞洲的楊梅、在灣區種植成功，成為灣區目前最貴水果。(取自Getty Images)

加州灣區最貴水果楊梅 1磅60元

2023-07-14 02:19

超人氣

更多 >
暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」

暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」
您的數學靈光嗎？ 「哪個正方形面積最大」75%的人答錯

您的數學靈光嗎？ 「哪個正方形面積最大」75%的人答錯
好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物

好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物
這個「星女郎」從小美到大 曾被全校圍觀…遭諷：太漂亮成績不會好

這個「星女郎」從小美到大 曾被全校圍觀…遭諷：太漂亮成績不會好
季辛吉會中國防長 白宮：很遺憾美國政府見不到

季辛吉會中國防長 白宮：很遺憾美國政府見不到