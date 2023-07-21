洛縣改建哈岡遊民居所 安全管理措施配套社區安心

婦女資源知識和服務組織(W.O.R.K.S.)召開說明會，其中兩位成員曾經流浪街頭，但現在積極回饋社區融入社會。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯 縣政府7月20日（週四）舉辦哈岡建遊民 庇護所介紹會，向當地華人社區釐清政府改建旅館為支持性住房的計畫，邀請「婦女資源知識和服務組織」（W.O.R.K.S.）董事會主席兼執行長瓦格勒（Mary Jane Wagle）和住房工程執行長阿瓦雷斯（Celina Alvarez），以及曾經無家可歸、現已擁有穩定住房並重啟人生的租戶，詳細解釋遊民庇護所項目細節，承諾安全管理、措施配套、社區安心。

在介紹會上，瓦格勒及成員們詳細說明了居民的挑選過程，涉及洛杉磯縣府和社區組織多方合作。無家可歸者與協調員網絡、非營利組織、教堂、執法機構以及洛杉磯無家可歸者服務管理局（LAHSA）的工作人員接觸，符合資格的人士才會被轉介至洛縣 的協調系統，確保選擇過程的公平性和透明度。服務提供者將評估無家可歸者入住永久支持性住房的意願和準備程度，並協助他們處理相關申請文件，同時提供社區資源，幫助他們重新融入社會。

瓦格勒解釋，該項目的開發並非臨時性。洛杉磯縣在2020年秋季向州政府申請「房匙計劃」（Homekey）資金，買下了6號汽車旅館，並承諾將其轉變為永久性可負擔住房。該項目是當時申請內容的一部分。在2020年5月至12月期間，洛縣租用了6號汽車旅館，為面臨新冠危機的無家可歸者提供臨時住所。當該縣於2020年12月購買該房產時，再次承諾使用州政府的資金將該旅館轉變為永久性支持住房，以滿足洛杉磯縣各社區的住房需求，包括哈仙達岡（Hacienda Heights）及其周邊社區。該項目將幫助哈岡及其周邊社區的無家可歸者重新融入社會，並滿足當地社區的住房需求。

考慮到哈岡地區的無家可歸者數量，「婦女資源知識和服務組織」表示將致力於安置來自哈岡及其周邊社區的無家可歸者，以解決當地的住房需求。該機構將與社區合作，確保無家可歸者能夠獲得合適的住房，重新融入社會。此外，項目將提供密集的個案管理服務，確保每位居民得到足夠的資源，包括心理健康專家、藥物濫用治療計劃、就業技能培訓和生活技能培訓等支援服務，幫助他們穩定生活並重新站起來。項目還提供藥物濫用障礙諮詢和12步計劃，並轉介至其他相關治療計劃持續跟進。

為確保周遭居民的安全，項目將實施多項安全措施，包括有兩名管理人員居住在物業內、全天候攝像頭監控系統以及單向入口限制等。管理人員將與當地治安部門密切合作，以迅速解決任何可能涉及潛在危險或犯罪活動的問題。

對於許多民眾擔心的學區安全性問題，瓦格勒解釋該項目承諾與學校保持密切聯繫，一旦出現任何問題，能夠迅速有效地處理。W.O.R.K.S.已經累積了豐富的經驗，並以實際行動展示了對社區和學校安全的承諾。他們將繼續與學校區保持緊密溝通，確保兒童的安全和學習環境不受影響。最後，瓦格勒也解釋道，該開發項目並不打算設立監督委員會。然而，他們計劃定期向哈岡改善協會和註冊加人郵區名單的社區成員提供有關建設期間的開發進度和在2024年底投入運作後的最新資訊。這項計劃已經通過了所有必要的申請條件，並獲得了正式批准。