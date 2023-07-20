洛警摔黑女新視頻公布 女嫌向商場保安吐口水

洛杉磯縣警員逮捕涉嫌搶劫的非裔婦女。（ABC電視截屏）

洛杉磯 縣警局（LASD）一名警員本月初在蘭卡斯特WinCo商店涉嫌過度使用武力事件的視頻公布後引發社會輿論的爭議。然而，19日一段新視頻的發布揭示了案發前，該非裔 女嫌曾與商店保安發生口角並向保安吐口水，為案情的發展增添了新視角，引發輿論更大關注。

影音來源：ABC 7

本月初發生在蘭卡斯特WinCo雜貨店附近停車場的警員逮捕非裔婦女事件，洛縣 警局和電視媒體最初公佈的視頻只顯示了執法警員將一名中年非裔婦女從一輛汽車旁扳倒在地並實施逮捕的鏡頭。該視頻顯示，一名瘦高個子的警員將該名身材健碩的婦女扳倒，隨後一隻手試圖按住在地上反抗的婦女，另一隻手則拿著步話機向其他警員求援。該段視頻兩周來引起諸多爭議，部分民眾認為該警員濫用武力執法過渡。洛縣警局也對該警員和事件展開調查。

但是，20日公佈的另一段視頻讓人們看到了另一面。涉案警員的辯護律師Tom Yu公佈由WinCoWin雜貨店提供的現場視頻顯示，在警員動武之前，該非裔婦女與商場保安發生口角，男保安似乎一度想要阻止該婦女，該婦女試圖避開，但隨後又故意從後面衝向他。保安説些什麼後，該婦女回身靠近他，並突然拉下口罩向他臉上吐口水。Tom Yu表示，洛杉磯縣兩名警員當時正在處理這起事件的後續，該非裔婦女目前被控企圖搶劫。Yu批評洛杉磯縣警局選擇性地發佈了警員隨身攝像頭拍攝的錄像，而不公佈商店視頻以增加背景信息。他同時指出，執法警員隨身錄像同時顯示，在逮捕過程中，該非裔婦女曾伸出左拳打向警員。他認為警局選擇性公布視頻的做法破壞了公正，令人不安。而警局高層和媒體也沒有約談警員本人，未全面呈現案件過程。目前，該警員仍在休班等待調查結果。

新公佈視頻進一步升高了兩周來民眾對此一事件調查的爭議。有民眾20日發推表示，您有多少次看到無辜者在雜貨店與保安打鬥？一個無辜的人為什麼不與警察合作呢？該婦女已經構成對保安和警員的威脅，警服強力制服她理所當然。