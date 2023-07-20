南加大專校友會拜訪傑出校友 經驗傳承會務建言

南加州大專校友會一行拜訪傑出校友核桃市長伍立倫(中)。 (辛志超提供)

南加州中國大專院校聯合校友會近日展開拜訪「傑出校友」之旅，會長辛志超表示「經驗傳承，會務建言」是活動的主要目的。核桃 市市長伍立倫成為第一個受訪的嘉賓，雙方互相期許，相談甚歡。

大專校友會會長辛志超、理事長黃美月及兩位副會長一行來到核桃市政府，拜訪市長伍立倫，並一起參觀了將舉辦2023重陽敬老活動的預定場地核桃市老人活動中心。伍立倫市長表示全力配合，辦好此項活動。

伍立倫市長為洛杉磯華人社區資深的水資源專家，台灣中原大學土木系校友，南加大 環境工程碩士、土木工程博士及公關行政管理碩士。他曾在核桃谷水區董事會服務15年，2017年獲任聖蓋博谷東區盆地水權仲裁官。2018年當選核桃市議員，為核桃市政建設和社區發展做出貢獻，2022年11月因無人挑戰自動連任。

訪談期間，伍立倫市長期許辛志超會長等人，要團結一致為華裔 發聲和維護華裔的權利，並且要和主流社會交流，讓更各族裔了解華裔社區。2003年會長徐菡美表示，大專校友會舉辦了和主流社會交流的活動，例如七七抗戰紀念活動，協辦此活動的中華旗隊創辦人陳耀華博士及活動召集人中華旗隊沈露茜，特別邀請了美國退伍軍人協會，以及曾受到中華民國政府救助的猶太人後裔參與，透過國民外交彰顯中華民國對於世界和平所做的貢獻。

最後，辛志超、黃美月代表大專聯合校友會，向伍立倫市長致贈了大專制服及年刊。