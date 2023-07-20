聖地牙哥科工會野餐 舊雨新知相見歡

聖地牙哥中華科工聯誼會2023年7月15日在Fairbanks Ranch公園舉辦夏季野餐會。會長陳昭文(左一)感謝各界對科工會的支持。(橙僑中心)

聖地牙哥 中華科工聯誼會(SDCASEA)2023年7月15日於風景優美的Fairbanks Ranch公園舉辦一年一度的夏季野餐會，聯誼會的理事、新舊會長及會員逾百人攜家帶眷參加聯誼，舊雨新知相見歡，交流互動，共度了一個愉快的夏日午後。

科工會會長陳昭文感謝各界對科工會的支持，包含年初的年會與4月的論壇，並預告科工會今年秋冬將安排多項活動，包括將於11月4日舉辦的年度科技論壇，聚焦於「人工智慧」，歡迎大家踴躍參與。

橙縣 華僑文教服務中心蕭蓓如主任致詞，感謝陳會長率領的理事團隊舉辦有意義的野餐活動，讓大家凝聚在一起互相交流，介紹僑務委員會本年十月慶典活動，鼓勵大家至至僑委會網站十月慶典活動專頁（網址：https://DoubleTen.Taiwan-World.Net）登記。

當天主辦單位準備了豐盛的餐點，包括BBQ烤肉、美味中式餐點、水果和飲用水。大家在大啖美食之餘，還在靜謐的Fairbanks湖欣賞日落美景。喜好運動的年輕朋友們，也玩起籃球及美式足球 等體育活動，活動一直到晚間8點圓滿落幕。

除現任理事會各成員外，當日參加活動的還包括杜武青與謝家樹僑務委員、黃莉莉與傅家康僑務諮詢委員、徐小嫚僑務促進委員等，大家一起愉快共享夏季野餐的生活情趣之外，也為推動2023年會務發展凝聚共識、蓄積動能。