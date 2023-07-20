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聖地牙哥科工會野餐 舊雨新知相見歡

本報訊
聖地牙哥中華科工聯誼會2023年7月15日在Fairbanks Ranch公園舉辦夏季野餐會。會長陳昭文(左一)感謝各界對科工會的支持。(橙僑中心)
聖地牙哥中華科工聯誼會2023年7月15日在Fairbanks Ranch公園舉辦夏季野餐會。會長陳昭文(左一)感謝各界對科工會的支持。(橙僑中心)

聖地牙哥中華科工聯誼會(SDCASEA)2023年7月15日於風景優美的Fairbanks Ranch公園舉辦一年一度的夏季野餐會，聯誼會的理事、新舊會長及會員逾百人攜家帶眷參加聯誼，舊雨新知相見歡，交流互動，共度了一個愉快的夏日午後。

科工會會長陳昭文感謝各界對科工會的支持，包含年初的年會與4月的論壇，並預告科工會今年秋冬將安排多項活動，包括將於11月4日舉辦的年度科技論壇，聚焦於「人工智慧」，歡迎大家踴躍參與。 

橙縣華僑文教服務中心蕭蓓如主任致詞，感謝陳會長率領的理事團隊舉辦有意義的野餐活動，讓大家凝聚在一起互相交流，介紹僑務委員會本年十月慶典活動，鼓勵大家至至僑委會網站十月慶典活動專頁（網址：https://DoubleTen.Taiwan-World.Net）登記。

當天主辦單位準備了豐盛的餐點，包括BBQ烤肉、美味中式餐點、水果和飲用水。大家在大啖美食之餘，還在靜謐的Fairbanks湖欣賞日落美景。喜好運動的年輕朋友們，也玩起籃球及美式足球等體育活動，活動一直到晚間8點圓滿落幕。

除現任理事會各成員外，當日參加活動的還包括杜武青與謝家樹僑務委員、黃莉莉與傅家康僑務諮詢委員、徐小嫚僑務促進委員等，大家一起愉快共享夏季野餐的生活情趣之外，也為推動2023年會務發展凝聚共識、蓄積動能。

風景優美的Fairbanks Ranch公園共享BBQ烤肉、各種美味中式餐點。(...
風景優美的Fairbanks Ranch公園共享BBQ烤肉、各種美味中式餐點。(橙僑中心)
橙僑中心主任蕭蓓如感謝陳昭文會長率領理事團隊舉辦聯誼交流的野餐會，並介紹僑務委員...
橙僑中心主任蕭蓓如感謝陳昭文會長率領理事團隊舉辦聯誼交流的野餐會，並介紹僑務委員會本年十月慶典活動。(橙僑中心)

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