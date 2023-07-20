巴沙迪那市議會選擇不殺生應對土狼

巴沙迪那市議會選擇使用非致命方法來對付土狼(Joshua Wilking/Unsplash)

巴沙迪那市議會終止了針對阿羅約地區(Arroyo)提出的土狼誘殺計劃。在7月17日的議會上，最終投票 決定，實施先前公共安全委員會建議的五種非致命方法，包括增加公眾宣導、改善土狼舉報系統、共享城市及專家資訊、進行田野調查，以及保護房主財產。

反對誘殺計劃的居民表示，除了不必要傷害野生動物之外，致命方法對於控制土狼數量也無效，反而會因此破壞土狼的群體結構，導致反彈效應。許多人主張使用大聲喧嘩、扔東西、強光照射和噴水等方法，來解除土狼對人類的恐懼。「這種方法容易執行，且人性化」，善待動物組織執行副總麗莎．朗 (Lisa Lang) 說。

然而，誘殺支持者對非致命方法的有效性持懷疑態度，議員麥迪遜(Steve Madison)表示：「我嘗試過上述方法，但在某些時刻面對土狼，你只能躲在房子裡。」如果小孩在院子裡玩耍，所謂土狼的「正常行為」可能是將那個孩子視為食物。

阿羅約的居民表示，大多數的偶遇狀況都被認定是典型的土狼行為，包含跟踪和發聲，攻擊寵物雖被認定是較嚴重的威脅，但對於土狼來說仍在正常範圍內。去年，共有159起攸關土狼的通報，其中有十多起寵物受傷或死亡的案例。今年截至5月30日，共有51起通報，其中兩起導致寵物死亡，但沒有任何對人類無端攻擊之通報。

代理公共衛生主任曼紐．卡莫納(Manual Carmona)表示，在缺乏可靠數據下無法得知當地郊狼數量的變化。「目擊事件增加，但同一隻土狼可能被目擊數次，所以無從得知總量是否增加」。市長維克多．戈多(Victor Gordo)表示，該議題影響所有居民，所以應交由全體議會討論。市政府將在六個月內向公共安全委員會通報最新近況。