我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

清洗洗衣機 這個幫手助你輕鬆搞定

快看世界／研究發現 白人男性退休後認知衰退最嚴重

巴沙迪那市議會選擇不殺生應對土狼

編譯侯乃云 / 即時報導
巴沙迪那市議會選擇使用非致命方法來對付土狼(Joshua Wilking/Unsplash)
巴沙迪那市議會選擇使用非致命方法來對付土狼(Joshua Wilking/Unsplash)

巴沙迪那市議會終止了針對阿羅約地區(Arroyo)提出的土狼誘殺計劃。在7月17日的議會上，最終投票決定，實施先前公共安全委員會建議的五種非致命方法，包括增加公眾宣導、改善土狼舉報系統、共享城市及專家資訊、進行田野調查，以及保護房主財產。

反對誘殺計劃的居民表示，除了不必要傷害野生動物之外，致命方法對於控制土狼數量也無效，反而會因此破壞土狼的群體結構，導致反彈效應。許多人主張使用大聲喧嘩、扔東西、強光照射和噴水等方法，來解除土狼對人類的恐懼。「這種方法容易執行，且人性化」，善待動物組織執行副總麗莎．朗 (Lisa Lang) 說。

然而，誘殺支持者對非致命方法的有效性持懷疑態度，議員麥迪遜(Steve Madison)表示：「我嘗試過上述方法，但在某些時刻面對土狼，你只能躲在房子裡。」如果小孩在院子裡玩耍，所謂土狼的「正常行為」可能是將那個孩子視為食物。

阿羅約的居民表示，大多數的偶遇狀況都被認定是典型的土狼行為，包含跟踪和發聲，攻擊寵物雖被認定是較嚴重的威脅，但對於土狼來說仍在正常範圍內。去年，共有159起攸關土狼的通報，其中有十多起寵物受傷或死亡的案例。今年截至5月30日，共有51起通報，其中兩起導致寵物死亡，但沒有任何對人類無端攻擊之通報。

代理公共衛生主任曼紐．卡莫納(Manual Carmona)表示，在缺乏可靠數據下無法得知當地郊狼數量的變化。「目擊事件增加，但同一隻土狼可能被目擊數次，所以無從得知總量是否增加」。市長維克多．戈多(Victor Gordo)表示，該議題影響所有居民，所以應交由全體議會討論。市政府將在六個月內向公共安全委員會通報最新近況。

投票

上一則

輕罪犯現金保釋將大幅減少 擺脫財富基礎拘留制度 10.1生效

下一則

聖地牙哥科工會野餐 舊雨新知相見歡

延伸閱讀

巴沙迪那新建案「玫瑰城公寓」 提供100%可負擔住房

巴沙迪那新建案「玫瑰城公寓」 提供100%可負擔住房
巴沙迪那華男 槍擊室友後自殺

巴沙迪那華男 槍擊室友後自殺
洛縣巴沙迪那華男 槍擊室友後自殺

洛縣巴沙迪那華男 槍擊室友後自殺
巴沙迪那租金漲幅 不得超過2.75%

巴沙迪那租金漲幅 不得超過2.75%
巴沙迪那市警獲報 逮持非法武器司機

巴沙迪那市警獲報 逮持非法武器司機
疑酒駕肇事 巴沙迪那市車禍1死3傷

疑酒駕肇事 巴沙迪那市車禍1死3傷

熱門新聞

來自台灣的鄭姓夫婦，因鄭太太車禍身亡，使鄭先生和兒子威廉的生活陷入困境。（電視新聞截圖）

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

2023-07-13 23:07
監控錄像顯示，男女店主倒地不起，男店主的鞋子都掉了，女店主趴在地上起不來。（讀者提供）

非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重

2023-07-16 16:34
群組布告欄中還有一些熱心的媽媽提供了在地生育攻略，以幫助居民更好地適應當地的醫療環境和生育資源。這些攻略包括推薦的醫院和醫生、預約掛號流程、申請保險報銷費用的方法等建議。（讀者提供）

在美台積太太 成立百人孕媽群

2023-07-13 02:20
全美最大的新鮮是拉差辣醬生產企業長達六個月沒有辣椒原料，辣醬生產成無米之炊。老闆陳德鼓勵員工時有所用，工廠的花壇搖身一變成了員工菜園。（記者楊青╱攝影）

缺原料影響是拉差辣醬生產 員工無事可做改花壇種菜

2023-07-17 13:55
還有豐富多樣現成台式拌菜。（記者啟鉻╱攝影）

台資餐飲品牌 搶攻南加市場

2023-07-16 02:18
一磅近60元，原產在亞洲的楊梅、在灣區種植成功，成為灣區目前最貴水果。(取自Getty Images)

加州灣區最貴水果楊梅 1磅60元

2023-07-14 02:19

超人氣

更多 >
10.8億元勁球頭彩 南加1注獨得

10.8億元勁球頭彩 南加1注獨得
出席論壇被問秦剛 中駐美大使謝鋒：謝謝關心

出席論壇被問秦剛 中駐美大使謝鋒：謝謝關心
漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年

漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年
多篇論文涉「操縱研究數據」史丹福大學校長宣布辭職

多篇論文涉「操縱研究數據」史丹福大學校長宣布辭職
梁朝偉拍韓女團MV 中國網友評價兩極 疑「辱華」

梁朝偉拍韓女團MV 中國網友評價兩極 疑「辱華」