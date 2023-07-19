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AI攝像南加監控違規停車 聖塔蒙尼卡實時開罰單

洛杉磯訊
安裝在巴士上的人工智慧攝像頭。（KTLA 5）
安裝在巴士上的人工智慧攝像頭。（KTLA 5）

聖塔蒙尼卡（Santa Monica）最近在Big Blue巴士班次路線測試了新的人工智慧AI）攝像頭技術，該技術可用於給違規停車者立即開罰單，越來越多的城市正在探索使用人工智慧攝像頭來發現違規行為並立即開具罰單。

去年，該市有770萬次出行記錄，但少數車輛停車不當或停在專用公交車道上，並非所有出行都遵守規則。

聖塔蒙尼卡市社區參與負責人麥考爾（Robert McCall）表示，問題是本市和其他城市如何讓不應該在公交車道上的車輛離開車道。

開發這一執法技術的初創公司Hayden AI的特里托（ Charlie Territo）說，「我們的攝像頭能夠精確到 10 厘米以內，我們知道車輛是否在移動或停止」。

當巴士行駛在其路線上時，專用攝像頭會捕捉到不應在其所在位置上停車的汽車車牌。安裝在擋風玻璃上的兩個特殊攝像頭會捕捉公交車道前方發生的情況，這些信息會被發送到安裝在公交車上的計算機盒中，該計算機盒使用人工智慧處理照片中發生的情況，標記違反規則的車輛，並生成城市可用來近乎實時開票的報告。

在聖塔蒙尼卡市為期45天的試點期間，系統發現了500多起潛在違規行為。每項罰款近300元。

這些攝像頭已經安裝在紐約市的公交車上，很快就會安裝在華盛頓特區的公交車上。聖塔蒙尼卡市尚未決定是否真正實施這項技術，但它為未來長遠的趨勢鋪平了道路。

工作人員展示實時監控畫面。（KTLA 5）
工作人員展示實時監控畫面。（KTLA 5）

人工智慧 AI 紐約市

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