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南加市議員 街頭勸阻遭撕牌遊民襲擊

洛杉磯訊
洛縣聖塔蒙尼卡市市議員布魯克（左）7月16日下午在街頭遭到遊民(倒地者)襲擊。（Santa Monica Mirror）
洛縣聖塔蒙尼卡市市議員布魯克（左）7月16日下午在街頭遭到遊民(倒地者)襲擊。（Santa Monica Mirror）

據聖塔蒙尼卡（Santa Monica）當地媒體報導，該市市議員布魯克（Phil Brock）7月16日下午在第三街長廊（Third Street Promenade）街頭遭到一名遊民襲擊。布魯克表示，當時他和女友正在街上散步，看到一名遊民正在撕毀標語牌，他在試圖阻止對方亂扔垃圾時遭到襲擊。

視頻來源：Santa Monica Mirror；記者趙健/後製

布魯克在接受「Santa Monica Mirror」採訪時表示，當天下午約3時左右，他發現一名男子正在撕毀一塊倡導清除街道針頭的標牌。布魯克隨即上前詢問該男子是否可以將撕毀的碎片丟進垃圾桶，但該男子反應激烈，並開始對他進行言語攻擊，於是布魯克開始自己動手清理被撕毀的標牌。而在這時，該男子從垃圾桶中翻出一個瓶子，開始向布魯克和女友身上噴灑黏稠液體，並朝布魯克扔出了瓶子。

隨後，襲擊者試圖離開現場，但布魯克一直對其進行跟隨。當他們走到第三街長廊和聖塔蒙尼卡大道的拐角處時，該男子突然轉身襲擊布魯克，不僅推了他好幾下，還試圖奪下他頭上的帽子。接著他們發生了肢體衝突，該男子奪走了布魯克的帽子。

最終，警方趕到現場並逮捕了這名襲擊者。

警方表示，襲擊者是一名20多歲的白人男性，目前已被「5150拘留」（對遭遇精神健康危機的成年人進行72小時非自願拘留），並因毆打他人和盜竊罪被立案登記。此事件發生的前幾天，這名襲擊者曾兩次因重罪指控從洛杉磯監獄釋放，這是他近三周內第三次因重罪被捕。

遊民 監獄 洛杉磯

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