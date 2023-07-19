槍殺洛縣警員未遂 兇手判刑132年

2017年在Newhall謀殺洛杉磯縣警局值班警察未遂犯格拉 (Monolito Guerra)於17日被判處100多年至終身監禁的刑罰。（洛縣警局圖片）

2017年在Newhall試圖槍殺洛杉磯 縣警局值班警察的未遂犯莫諾利托·格拉 (Monolito Guerra)，17日被判處100多年至終身監禁的刑罰。

洛杉磯縣地方檢察官 辦公室發言人約翰遜 (Pamela Johnson) 表示，來自Newhall的謀殺未遂兇手格拉，因在2017年槍殺一名值班警察被判處132 年至終身監禁。

檢察官辦公室發言人里斯林 (Greg Risling) 在之前的採訪中表示，今年5 月，格拉被判處12項罪名成立，包括兩項謀殺未遂罪、七項持槍襲擊罪、一項持槍襲擊警察罪、一項向佔用車輛開槍罪和一項持有槍支罪。

2017年11月28日，格拉在Newhall的Bottletree巷的一處公寓大樓開槍打傷警察懷特 (Albert White)。洛杉磯警察局報告稱，一名女子向警局報警表示，當她下車時，有人用槍指著她。警方還了解到可能還有第二名嫌疑人參與其中。

Santa Clarita谷警局當時表示，警察到達現場後，他們聯繫受害者並開始搜尋嫌疑人。襲擊者在公寓大樓泳池區附近逃離，然後朝停車場方向開槍。當時現場有四名值勤警察，其中一人頸部中彈。

槍擊事件發生時，29歲的警察懷特頸部受傷，他已在其部門工作四年，受傷後被緊急送往醫院，並於第二天出院。時任洛縣警長的麥唐納 (Jim McDonnell) 表示，無論哪種方式，四分之一英寸偏差都會切斷他的頸動脈或脊柱，所幸懷特沒有影響正常生活。

槍手上半身至少有一處受傷，並被轉移到醫療監獄 病房，他隨後因涉嫌違反假釋規定而被逮捕。據當局稱，兇殺科偵探通過調查了解到，格拉曾於2014年被捕，並於2016 年2月2日被判入州監獄，2017年10月16日被釋放，也就是在這起槍擊警察事件發生前不到六周獲得假釋。