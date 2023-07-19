聲援好萊塢罷工 演藝職員每人300元免費食物

World Harvest食物銀行開倉放糧，罷工演員可獲300元免費食物。（李若提供）

洛杉磯農場式食物銀行開倉放糧，支持好萊塢 演員工會罷工 行動，凡是持有演員工會會員證件的演藝界人士，均可獲得300元左右的免費食物。食物銀行負責人表示，他們的開放領取沒有期限，歡迎亞裔 和華人演員和電影工會人員前往領取。

位於洛杉磯市Venice大道3100號街區的World Harvest食物銀行這些天人頭攢動，各族裔演員絡繹前往，除了食物銀行配給的麵包、牛奶、鷄肉和餅乾等基本食物，演員們還可以選擇自己喜歡的蔬菜和水果，滿載而歸。

World Harvest食物銀行創辦人暨執行長Glen Curado18日表示，事實上他們從上周六就開始開倉放糧。他表示，給罷工演員們提供免費食物，還是一名華裔女演員的主意，認為支持罷工演員們最實際的辦法，就是直接給他們提供免費食物。他表示，食物銀行的食物來源是慈善人士以及大型商家的捐助，平常主要救濟清寒人士和家庭，現在救濟罷工沒有收入的演員。

暑假檔期的票房，一直以來都是美國（USA）各大片商的兵家必爭之地，電影主創團隊和演員們全力以赴。然而，今年暑期響應好萊塢演員工會（Screen Actor‘s Guild, SAG）大罷工行動，參與罷工的人員涵蓋了幕前幕後，從明星到小型臨演、特技演員、替身、旁白、操偶師、配音員、剪接師、動畫師等，他們禁止任何表演活動，如演出、試鏡、定裝、彩排等，當然也不能參與所有宣傳活動，包括記者會、電影映後出席、首映與頒獎典禮等，許多活動被迫喊停。

Curado表示，好萊塢演員中有不少亞裔，亞裔中華人最多，不僅是罷工期間，平常也有不少亞裔和華裔的好萊塢演員到食物銀行領取食物，他也因此交了不少華人演員好朋友，自己也能講不少華語。

好萊塢資深電影人張大星表示，好萊塢演員工會16萬人，只有2%的人靠演員酬勞全職吃飯養家，其他人都是「有白天的工作」。這一罷工，突然就是98%的人都可以免費吃飯了。

無論如何，Curado表示，他們的食物銀行將繼續為罷工的演員們提供免費食物，不設期限。