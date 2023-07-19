內陸警方近期查獲130枝幽靈槍

內陸警方近期行動查獲大批幽靈槍。（警方提供）

南加 內陸聖伯納汀諾市（San Bernardino ）警方近日連續破獲多宗案件，查獲129枝幽靈槍（ghost gun）和其它非法武器，繳獲現鈔總計約60萬元，還查獲數磅冰毒和可卡因。

警方於17日發布了打擊犯罪行動消息。此次行動前，根據加州 司法廳發布報告，在過去12年間，即2010年至2022年，聖伯納汀諾市在加州所有城市中查獲的槍枝總數排名第四，共計9185。僅在過去一年內，警方就查獲了超過1200支非法槍枝。在南加州各城市中，聖伯納汀諾市每千人遭查獲槍枝數量位居前列，高達41，僅次於康普頓市（Compton)的60.3。

此外，2010年至2022年間當地遭查獲的無序號槍枝數量，位列加州各城市第12位，共計537。

近期警方實施了八次突襲犯罪行動，查獲了經過改裝的全自動步槍、各種彈藥和大容量彈匣。警方表示，這些非法槍枝都是從一些偽裝成店鋪的槍枝交易黑市查獲的，黑市地點包括汽車維修店和槍枝零部件店。

市府發言人指出，這些店鋪外觀僅是非法槍枝的幌子，更令人震驚的是，這些地下交易點竟然使用3D打印機製造槍枝部件。

幽靈槍是指無法追蹤的自製槍枝。自2024年開始，加州所有新購和現有幽靈槍都必須有編號。警方表示，幽靈槍不僅對執法部門構成威脅，而且因其粗製濫造更具危險性。