加州最大珠寶盜竊案 撬開押運車鎖搬箱
一段押運車警衛隨身攝像頭，提供了可能是美國歷史上最大的珠寶搶劫案的新細節。
影音來源：LASD，洛杉磯採訪中心後製
視頻顯示，竊賊從一輛開往巴沙迪那（Pasadena）的Brink's半掛卡車上偷走了價值數百萬元的珠寶後，警衛與洛縣警局警察進行了交談，安保人員在視頻中展示了有多袋珠寶和寶石被盜。
受害者的代理律師克羅爾（Jerry Kroll）表示，「我的客戶被引導相信該公司擁有裝甲運輸工具，武裝警衛會安全的運輸這些貨物。」
據展會組織者杜克(Arnold Duke) 稱，估計有價值1至1.5億元的珠寶和高端手錶被拿走。這些貴重物品都是來自從舊金山移至巴沙迪那的巡迴珠寶展的一部分。
這起盜竊案發生在去年7月，當時警衛在肯恩縣小鎮拉貝克（Lebec）的卡車停靠站停下來。一名警衛在半掛卡車上睡覺，另一名警衛去吃飯，半小時後回來發現卡車後面的鎖不見了。
「我們不認為這是在保護貨物。我客戶的珠寶被偷了，據稱這可能是美國歷史上最大的盜竊案」，克羅爾說。
克羅爾表示，受害者還沒有收到任何保險金，因為雙方現在正就失蹤貨物的確切價值展開激烈訴訟。
視頻中的警察們表示，很明顯，竊賊清楚地知道他們的目標是什麼以及何時盜竊。
到目前為止，沒有任何失踪珠寶的跡象，也沒有人被捕。洛縣警局和聯邦調查局（FBI）仍在繼續調查此事件。
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