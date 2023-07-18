加州最大珠寶盜竊案 撬開押運車鎖搬箱

警察在被盜卡車上記錄珠寶失竊的畫面。（LASD）

一段押運車警衛隨身攝像頭，提供了可能是美國歷史上最大的珠寶搶劫案的新細節。

影音來源：LASD，洛杉磯採訪中心後製

視頻顯示，竊賊從一輛開往巴沙迪那（Pasadena）的Brink's半掛卡車上偷走了價值數百萬元的珠寶後，警衛與洛縣 警局警察進行了交談，安保人員在視頻中展示了有多袋珠寶和寶石被盜。

受害者的代理律師克羅爾（Jerry Kroll）表示，「我的客戶被引導相信該公司擁有裝甲運輸工具，武裝警衛會安全的運輸這些貨物。」

據展會組織者杜克(Arnold Duke) 稱，估計有價值1至1.5億元的珠寶和高端手錶被拿走。這些貴重物品都是來自從舊金山 移至巴沙迪那的巡迴珠寶展的一部分。

這起盜竊案發生在去年7月，當時警衛在肯恩縣小鎮拉貝克（Lebec）的卡車停靠站停下來。一名警衛在半掛卡車上睡覺，另一名警衛去吃飯，半小時後回來發現卡車後面的鎖不見了。

「我們不認為這是在保護貨物。我客戶的珠寶被偷了，據稱這可能是美國歷史上最大的盜竊案」，克羅爾說。

克羅爾表示，受害者還沒有收到任何保險 金，因為雙方現在正就失蹤貨物的確切價值展開激烈訴訟。

視頻中的警察們表示，很明顯，竊賊清楚地知道他們的目標是什麼以及何時盜竊。

到目前為止，沒有任何失踪珠寶的跡象，也沒有人被捕。洛縣警局和聯邦調查局（FBI）仍在繼續調查此事件。