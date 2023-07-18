我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人洗衣店前15歲少年中彈亡 高中生開9槍 店鋪遭殃

道指連7日上漲 逾2年最長走勢

園林師誤拾煙火被炸：左手斷雙目恐失明

洛杉磯訊
在接受採訪時，馬約拉爾展示了他身上多處傷口，以及他失去的左手和嚴重損傷的眼睛。（abc7截圖）
在接受採訪時，馬約拉爾展示了他身上多處傷口，以及他失去的左手和嚴重損傷的眼睛。（abc7截圖）

一位名叫馬約拉爾（Hector Mayoral）的37歲園林設計師，7 月 8 日（周六）在洛杉磯縣托倫斯市（Torrance）工作期間，因誤拾非法煙火，造成左手爆裂、面臨雙目失明的困境。在意外發生時，一位鄰居及時伸出援手才成功救他一命，客戶們也自發地在GoFundMe平台上表達對他的支持。然而，馬約拉爾坦承，失去左手將永遠改變他的生活，但他對善心人士的支持心存感激。

根據翻譯轉述，馬約拉爾先前已經在托倫斯社區工作了15年。這一次，他無意中誤拾起一枚被以為是垃圾的非法煙火，導致了意外爆炸並造成嚴重傷害，不僅失去了左手，同時還面臨著右眼幾乎無法看清任何物體，以及左眼無法辨識物體的困境，他對於自己的傷勢以及未來的生活感到焦慮。

據周遭居民監控攝像顯示，事發時一輛冒著濃煙的卡車被拍攝到，而馬約拉爾則倒臥在駕駛座上，周圍散落著大量的血液和肉塊。

除了從事園林美化工作外，馬約拉爾還在當地的一家餐館兼任披薩師。為了支持他，客戶們自發地成立在GoFundMe平台上，幫助他籌集治療費用。截至7月18日下午，該GoFundMe募款頁面已經籌集到11萬6569元。

馬約拉爾的客戶們自發地成立了GoFundMe頁面，幫助他籌集治療費用。截至7月1...
馬約拉爾的客戶們自發地成立了GoFundMe頁面，幫助他籌集治療費用。截至7月18日下午，該GoFundMe頁面已經籌集到11萬6569元。（GoFundMe截圖）

GoFundMe 洛杉磯

上一則

洛縣67歲老婦遭拉丁裔男暴打猥褻

下一則

亞凱迪亞市華人長者走失

延伸閱讀

法國暴動延燒 政府下令國慶日禁止販售煙火

法國暴動延燒 政府下令國慶日禁止販售煙火
老公陳子聰昏迷20天曝近況 何超儀赴日本祈福

老公陳子聰昏迷20天曝近況 何超儀赴日本祈福
國慶煙火後遺症 官方：南加空汙嚴重 多縣已到危險程度

國慶煙火後遺症 官方：南加空汙嚴重 多縣已到危險程度
煙火後遺症 官方示警南加空氣汙染嚴重

煙火後遺症 官方示警南加空氣汙染嚴重
全美最大… 紐約梅西國慶煙火燦爛 驚嘆連連

全美最大… 紐約梅西國慶煙火燦爛 驚嘆連連
國慶傳統煙火污染有害健康 多地改採燈光秀

國慶傳統煙火污染有害健康 多地改採燈光秀

熱門新聞

來自台灣的鄭姓夫婦，因鄭太太車禍身亡，使鄭先生和兒子威廉的生活陷入困境。（電視新聞截圖）

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

2023-07-13 23:07
麥當勞。(美聯社)

7月13日全國薯條日 麥當勞免費送

2023-07-12 02:12
隨著台積電進駐鳳凰城後，越來越多的員工選擇在當地醫院生育孩子。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群

2023-07-12 18:46
監控錄像顯示，男女店主倒地不起，男店主的鞋子都掉了，女店主趴在地上起不來。（讀者提供）

非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重

2023-07-16 16:34
群組布告欄中還有一些熱心的媽媽提供了在地生育攻略，以幫助居民更好地適應當地的醫療環境和生育資源。這些攻略包括推薦的醫院和醫生、預約掛號流程、申請保險報銷費用的方法等建議。（讀者提供）

在美台積太太 成立百人孕媽群

2023-07-13 02:20
入獄54年後，殺人魔曼森追隨者范休頓終於在11日獲得假釋出獄。（美聯社）

19歲時配合殺害富豪夫婦 曼森追隨者入獄54年 終獲假釋

2023-07-12 12:27

超人氣

更多 >
專治頭髮乾燥和掉髮 10元洗髮精9000人說讚

專治頭髮乾燥和掉髮 10元洗髮精9000人說讚
越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開

越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開
川普批台灣：搶走美國半導體業工作 我們早該阻止

川普批台灣：搶走美國半導體業工作 我們早該阻止
下車關心迷途童 女大生失蹤48小時後返家：被綁架了

下車關心迷途童 女大生失蹤48小時後返家：被綁架了
世界最強護照最新排名出爐 這國排第一

世界最強護照最新排名出爐 這國排第一