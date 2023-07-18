園林師誤拾煙火被炸：左手斷雙目恐失明

在接受採訪時，馬約拉爾展示了他身上多處傷口，以及他失去的左手和嚴重損傷的眼睛。（abc7截圖）

一位名叫馬約拉爾（Hector Mayoral）的37歲園林設計師，7 月 8 日（周六）在洛杉磯 縣托倫斯市（Torrance）工作期間，因誤拾非法煙火，造成左手爆裂、面臨雙目失明的困境。在意外發生時，一位鄰居及時伸出援手才成功救他一命，客戶們也自發地在GoFundMe 平台上表達對他的支持。然而，馬約拉爾坦承，失去左手將永遠改變他的生活，但他對善心人士的支持心存感激。

根據翻譯轉述，馬約拉爾先前已經在托倫斯社區工作了15年。這一次，他無意中誤拾起一枚被以為是垃圾的非法煙火，導致了意外爆炸並造成嚴重傷害，不僅失去了左手，同時還面臨著右眼幾乎無法看清任何物體，以及左眼無法辨識物體的困境，他對於自己的傷勢以及未來的生活感到焦慮。

據周遭居民監控攝像顯示，事發時一輛冒著濃煙的卡車被拍攝到，而馬約拉爾則倒臥在駕駛座上，周圍散落著大量的血液和肉塊。

除了從事園林美化工作外，馬約拉爾還在當地的一家餐館兼任披薩師。為了支持他，客戶們自發地成立在GoFundMe平台上，幫助他籌集治療費用。截至7月18日下午，該GoFundMe募款頁面已經籌集到11萬6569元。