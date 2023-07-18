挎步槍進商場引恐慌 河濱縣警確認玩具槍

內陸一家購物中心因誤報發現槍手引發恐慌。（購物中心官網）

南加河濱縣坦密庫拉市（Temecula）一家大型購物中心，近日民眾目擊有人攜長槍進入引發恐慌和報警，最終警方確認是玩具步槍。

這起事件於7月17日發生在市區Promenade Temecula 購物中心。一位顧客前往遊戲店歸還兩把玩具長槍，卻被目擊者誤認是潛在槍手可能要發動槍擊 ，引發多人報警及恐慌。經河濱縣警方介入調查，確認並未涉及實際的槍擊事件，也無人員受傷。

縣警局發言人厄文 （Brent Irvine）指出，經查證，並無任何證據表明有實際犯罪行為發生。該事件與發動槍擊無關，未造成任何人員傷害。

這起由於誤會引發的群體恐慌事件，導致多個商家緊急關閉，員工躲藏避險，同時在社交媒體上也出現了購物中心有人要發開槍犯案的消息。

據悉，經過警方對該購物中心所在區域範圍仔細搜查，並詢問部分目擊者。警方還短暫扣押了攜槍男子。警方並未公開相關遊戲店名稱。據查，該購物中心設有銀河挑戰（Galactic Challenge）遊戲項目，以太空 為主題的室內玩具氣槍射擊場所，顧客可以射擊並贏取獎品。

縣警局局長長彼安柯（Chad Bianco)警告說，任何人在公共場所攜帶類似的玩具步槍，應該首先將其放入盒子中，以免造成恐慌。他通過電子郵件向媒體表示「這些玩具步槍與真實槍支幾乎無法區分，因此大家應該謹慎處理，避免讓它們暴露在公眾視線中。」

警方呼籲公眾在類似情況下要更加謹慎，維護公共安全，並提供及時正確的報告。指出，該事件經過仔細調查，將不會有進一步的執法行動。但希望公眾可以從這次誤會事件中獲得教訓，妥善處理類似玩具步槍，避免造成不必要的社會恐慌和困擾。