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加州新財年預算 方樹強為49選區爭到500萬

本報訊
加州新財年預算案，眾議員方樹強為49選區爭取到近500萬建設經費。（受訪者提供）
加州新財年預算案，眾議員方樹強為49選區爭取到近500萬建設經費。（受訪者提供）

加州眾議員方樹強（Mike Fong）近日為華人聚居地第49區議會獲得近 500 萬美元的國家資助。他在 2023-2024 年加州財政預算中獲得了453萬5000元撥款，用於重要的地方基礎設施的投資，這些投資將增加公園空間、圖書館服務和體育設施的使用，並增強公共安全。

方樹強說，「儘管今年預算有限，但我很自豪能夠獲得近 500 萬美元的州政府資金，以滿足第 49 區的關鍵基礎設施需求。我要感謝立法機關的同事、州長紐森和地方社區領袖，幫助確定和解決了該地區的需求。」

這筆提供給加州第49眾議員選區的專項資金，使用分配包括：200 萬美元用於重建蒙特利公園市第 63 號消防站；

100 萬美元用於整修艾爾蒙地市立公共圖書館；100 萬美元用於升級阿罕布拉聯合學區的體育和娛樂設施；50萬美元用於修復艾爾蒙地市Santa Anita大道上的開拓者公園（Pioneer Park），該公園將提供 5.51 英畝的公園空間和新的遊樂場設備；以及向 La Casa de San Gabriel 社區中心捐贈 3萬5000 美元用於改善基礎設施。

紐森州長已於上周簽署了剩餘的預算法案，完成了 2023-24 財年州預算流程的最後一步。

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預算 加州 紐森

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