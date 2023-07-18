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艾爾蒙地大火撲滅 源頭廢品回收場

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
當局已經拉起封鎖線，禁止進入該區域。地面上可見大量燒毀的器材和殘骸，甚至烤焦的瓦斯桶。（記者張庭瑜/攝影）
當局已經拉起封鎖線，禁止進入該區域。地面上可見大量燒毀的器材和殘骸，甚至烤焦的瓦斯桶。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯縣艾爾蒙地市（El Monte）16日下午發生一場火災，波及多棟商業建築，當局動員了100多名消防員滅火。火災起因於兩家廢品回收公司，隨後蔓延至附近建築，形成三級火災。經過數小時的努力，消防員成功控制火勢並在晚間撲滅大火。目前沒有人員受傷報告，火災原因仍在調查中。附近華人商家表示，看到火勢蔓延非常驚慌，消防車也經過該區域。

這場火災發生在惠特莫爾街（Whitmore Street）9240號及9300的回收公司，該區有許多商業倉庫和建築物，且鄰近羅斯密市，距離不到5分鐘車程，附近還有眾多亞裔購物中心、餐館和商店，洛杉磯華僑文教服務中心也位於附近。據悉，兩個廢品回收公司在下午起火後，很快蔓延至相鄰的建築物，火勢升級為三級火災。數小時內，超過100名消防員奮力滅火，努力阻止火勢蔓延到其他建築物。下午5時30分左右，消防局在推特上表示，火勢已經得到控制，但仍然處於三級火災警報狀態，工作人員持續守在現場預防死灰復燃。直到下午7時20分左右，官方發布消息稱大火已被撲滅，且無人傷亡。

目前，火災起因仍在調查中，截至17日，尚未有人員受傷的報告。起火源頭的回收公司已全數燒毀。周遭的華人店家表示，自己下午約4時到店後，發現遠處有大量濃煙，顯得非常可怕。附近越式餐館老闆也表示，他看到許多消防車經過，但對於發生的情況並不清楚。

消防局在撲滅大火後。（截至洛杉磯市消防局推特）
消防局在撲滅大火後。（截至洛杉磯市消防局推特）
起火地點位於距離許多亞裔店、倉庫極為鄰近的地方，就連僑教中心都在不遠處。（谷歌截...
起火地點位於距離許多亞裔店、倉庫極為鄰近的地方，就連僑教中心都在不遠處。（谷歌截圖）

洛杉磯 華人 亞裔

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