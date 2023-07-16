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非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重

麥卡錫9月初預計訪日 上任議長以來首次亞洲行

非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重

記者張宏/洛杉磯即時報導
監控錄像顯示，男女店主倒地不起，男店主的鞋子都掉了，女店主趴在地上起不來。（讀者提供）
監控錄像顯示，男女店主倒地不起，男店主的鞋子都掉了，女店主趴在地上起不來。（讀者提供）

珠寶店亞裔夫婦16日（周日）上午開門營業時禍從天降，非裔搶匪開車撞人搶走背包，男店主重傷，女店主昏迷不醒。南加聖伯納汀諾縣（San Bernardino）勝利谷市（Victorville）的Palmdale路14000號街區一處廣場16日早上9時30分發生撞人逃逸和搶劫案。華人目擊者表示，撞人搶劫前後不過幾秒，場面好嚇人。

目擊的華人店家表示，Victorville Galleria是當地比較熱鬧的商圈，這裡的店鋪大多是早上10時營業，店家通常會在上午9時30分來做準備。16日一早和往常一樣，他來到店裡，突然聽到一聲巨大的「Bang」，他趕緊去外面查看。發現隔壁賣鑽石和珍珠等珠寶的韓裔夫婦被一輛黑色日產汽車（NISSAN）撞倒在地，車子右邊乘客席下來一名身材瘦小，年齡在20歲左右的非裔男子，直接奔向男店主，搶奪黑色背包後上車逃走。

目擊本案的華人表示，僅僅幾秒，嫌犯就完成做案並逃跑，實在太嚇人。華人目擊者隨後跑去詢問男店主發生什麼時，對方說「他搶了我的東西」。監控錄像顯示，這對韓裔夫婦準備開門營業時，搶匪開著車子直接撞向他們。男女店主均被汽車撞倒，男店主的鞋子掉落，女店主則是趴在地上起不來。兩名受害者都已送醫，男店主雖然清醒但不能動，女店主處於昏迷狀態；兩人都是50來歲的年紀，平時兢兢業業，沒想到禍從天降。

華人店家說，他在這裡開店五年，以前的治安沒有如此糟糕，今年開始屢屢發生搶劫案。這個商場有兩、三間珠寶店，除了被撞店家的珠寶店，另外一間規模比較大的珠寶店店主幾周前在停車場準備開車時，被一名非裔拿辣椒水威脅交出手錶。一個月多前，還有一間珠寶店被搶，非裔劫匪搶走店家一枚價值2000元的金戒指。這些搶匪感覺盯這邊很久，至少有一、兩周的時間。現在治安狀況，讓人人感到自危，沒想到搶匪兇殘到直接開車撞人的程度。

南加聖伯納汀諾縣勝利谷市（Victorville）的Palmdale路14000...
南加聖伯納汀諾縣勝利谷市（Victorville）的Palmdale路14000號街區一處廣場16日早上9時30分發生撞人逃逸和搶劫案件。（讀者提供）
案發地點是Victorville Galleria停車場。（讀者提供）
案發地點是Victorville Galleria停車場。（讀者提供）

華人 非裔 韓裔

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