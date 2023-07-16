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南加河濱兔子山火仍肆虐 延燒已超7600畝 僅控制10%

記者啟鉻／河濱即時報導
河濱縣Rabbit fire威脅居民住宅。（居民提供）
河濱縣Rabbit fire威脅居民住宅。（居民提供）

南加內陸連日來因高溫天氣發生多起山火。16日上午，消防人員仍在湖景地區（Lakeview）拼力阻擊其中規模最大的「兔子山火（Rabbit Fire）」。該山火已延燒7600畝，目前僅控制10%。火災威脅附近152棟建築，但尚未造成損壞。

兔子山火經過一夜燃燒，火勢仍持續擴大，延燒至更高地段的草地及灌木。河濱縣消防局表示，極端高溫、陡峭地形讓消防員很難進入起火區域，對滅火行動造成阻礙。截至16日，火場附近地區的居民仍被要求撤離，一些離起火點稍遠的社區則收到疏散警告。

為幫助疏散居民，標蒙高中（Beaumont High School）已設立疏散中心，地址：39139 Cherry Valley Blvd。居民的小型寵物可以帶到標蒙高中，大型寵物這需要轉移至至聖哈辛多（San Jacinto）動物收容所，地址：581 S. Grand Ave。任何需要協助寵物疏散的民眾，可撥打河濱動物服務部聯絡電話951-358-7387。

兔子山火災於14日（周五）午後約3時25分開始延燒，起火點位於Jack Rabbit Trail和Alessandro大道交匯處附近。消防局稱，一名男子在山火中被燒傷，他可能是靠近一輛起火的車輛，導致受傷。該男子已被送往河濱加大(UC Riverside)醫療中心接受治療。山火起因仍在調查中。

此外，消防員也在莫雷諾谷（Moreno Valley）以北的一處峽谷奮戰，該峽谷正遭受名為「雷切（Reche）」的山火威脅。該山火已延燒超過400畝，控制近60%。

山火 高溫 南加

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