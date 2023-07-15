南加河濱縣多山火延燒 蔓延超7000畝 僅控制5%

野火的持續燃燒對消防部門來說是一個巨大的挑戰。在面對這種災害時，他們需要進行多重的任務，包括預防火勢擴散、保護周邊的房屋和建築、協助疏散民眾，並且盡可能地控制火勢。此外，由於野火的不可預測性，他們必須隨時準備面對突發狀況，如風向的改變、火線的擴散等。（abc7截圖）

南加 河濱縣多地燒起山火 ，截止15日下午4時14分，火勢最大的「兔子山火」（Rabbit Fire）僅控制5%，已延燒超過7000畝。

15日上午約11時15分，警方對Gilman Springs路以北、Jack Rabbit路以東、第一街以南、California大道與79號高速公路以西的地區發布緊急疏散令，具體受疏散令影響的人數尚不清楚。根據消防部門的說法，這場「兔子火災」14日下午約3時30分在Jack Rabbit路和Allesandro大道交匯處開始燃燒，該地區位於神秘湖（Mystic Lake）以東，大致在莫雷諾谷（Moreno Valley）和聖哈辛多（San Jacinto）之間。

河濱縣消防局15日上午曾表示，「兔子山火」只有5%的火勢得到控制。不過因高溫助長火勢，當日下午的對「兔子火災」控制情形出現波動，一度跌至0%。山火的延燒範圍也增加2500畝，從上午的4500畝增至超過7000畝。為避免人員和車輛進入危險區域，加州 公路巡警局（CHP）和當地警員，已將車輛從Gilman Springs路引導至Bridge街。此外，Lambs Canyon地區的79號公路從Gilman Springs路到California大道段已封閉。

除了「兔子火災」，在莫雷諾谷的「雷切山火（Reche Fire）」，已延燒437英畝，至少一棟房屋被燒毀，截至15日下午3時，已50%得到控制。這場山火迫使附近居民進行預防性疏散。

面對如此大規模的山火，河濱縣消防局、聖伯納汀諾縣消防局（San Bernardino County）等均派遣大量消防員參與救火。雖然起火地區人口稀少，但火勢正往規模更大、居住人數更多的社區擴散。至少六架消防飛機和六架灑水直升機參與救火。

河濱縣標蒙市（Beaumont）的高地山火（Highland Fire）在14日下午在該市10號公路以南爆發，僅數小時就蔓延105英畝。截至15日，已有超過60%的高地山火控制，針對這場山火的疏散令已經解除。

下午3時28分燒起來的Gavilan山火，則是15日最新燒起的山火。河濱縣消防局稱，該山火已延燒30畝，且勢頭迅猛，預期燃燒範圍會繼續擴大。