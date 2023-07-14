陳奕迅北美演唱會開票 歌迷吐槽歌冷價高

Ticketmaster最便宜的山頂票330元，內場票從500多元飆升到1000多元。（網站截圖）

讓南加華人 歌迷矚目的陳奕迅北美演唱會14日正式開票 ，安那罕（Anaheim）9月15日場次的「山頂票」（離舞台最远最便宜的票）瞬間從168元飆升到300多元一張，內場票更飆到1000元以上。有歌迷吐槽歌神看準北美歌迷錢包厚，且選歌冷門，可謂歌冷價高，但也有歌迷表示，選歌契合這次主題，歌神演唱會誠意滿滿，值回票價。

美國目前開票的城市紐約、安那罕等地的山頂票價最低是168元，但不包括稅和手續費，多倫多是220元。但瞬間這些低價票就秒沒，在Ticketmaster最便宜的山頂票已升到330元，內場票更是所剩無幾，從500多元飆升到1000多元，還有人刷不到內場票。

華人唐先生14日一早就去售票網站刷票，他說，他眼睜睜看著兩張山頂票從400多元飆升到700多元，加上手續費簡直是天價，實在肉疼下不去手。後來聽朋友推薦改去其他售票網站才買到兩張480多元的山頂票。

有歌迷根據新加坡 演唱會歌單推測北美場的歌會比較冷，比如「當這地球沒有花」、「夢的可能」等都不是耳熟能詳的歌曲。有粉絲說，喜歡的歌曲都沒有，實在沒必要花大錢。

也有人說，真粉不在乎歌，相信他是一個能把任何一首歌發揮出200%效果的歌神。還有粉絲說，選歌都很切合演唱會的主題「Fear and Dreams 」，從害怕到充滿希望，看過的粉絲說這是最有意義的一場演唱會。

通常華人歌手海外開唱，華人書局都會售票且比主流售票網站少手續費而更受歡迎，但這次有華人書局表示並未參與售票。