熱浪捲南加高溫百度 防中暑防野火

熱浪席捲南加多地高溫百度，防中暑防野火。(Gettyimages)

熱力圓頂（Ｈeat dome，一種大氣現象，會導致氣溫升高和持續的炎熱天氣）本周籠罩南加，預計會在本周末加劇，使氣溫達到三位數，並增加發生野火的可能性。

據國家氣象局（National Weather Service)的預報，羚羊谷(Antelope Valley)及其山麓地區的高溫 警告將於7月14日上午10點至17日上午10點生效，預計氣溫會達到103至113度。預計沙漠、低山和內陸山谷的氣溫也將在14日到17日期間達到峰值，低山區隔夜最低氣溫將在70至80度之間。

至於沿海山谷和聖塔蒙尼卡山脈，預計14日到17日間的高溫將達到90至105度。最炎熱地區將位於山谷、聖費南度山谷和洛杉磯縣的山區。Woodland Hills在15日的最高氣溫可能達到107度。

國家氣象局專家Rose Schoenfeld表示，預計蘭卡斯特的氣溫(Lancaster)在15日將達到110 度，追平 1972 年創下的紀錄。14日波莫那（Pomona ）也可能會追平每日氣溫記錄，預計高溫將達到103度，追平1930年創下的記錄。

炎熱天氣是由7月12日開始出現在南加的高空高壓引起的，熱力圓頂將熱量困在地表附近，且該氣團不會與其他區域混合，從而導致空氣靜止，使得南加州 持續高溫。預計高壓將導致海洋層壓縮，集中在沿海地區，遠離更熱的內陸地區。這些氣候條件還會導致低濕度的干燥趨勢，升高了野火燃燒的可能性。

5號州際公路(I-5)可能會有一些風，這將使其更容易發生火災。Schoenfeld建議人們避免使用潛在的火源，比如不要將煙頭等易燃物扔出窗外。在熱浪來襲期間，該地區已經發生多起野火。

當被問及未來幾天是否會發生停電情況時，加州州長紐森 （Gavin Newsom）表示，「我們預計本週不會出現什麼問題，但仍要時刻注意，確保大家的安全。」

紐森目前推動了耗資 2000萬元的防暑降溫活動，通過聯繫社區、遊說和打電話等方式警告居民有關極端高溫的危險。紐森說：「高溫在加州已不陌生，所以我們在加大力度，有針對性地確保人們的安全，並提醒民眾保持飲水和待在涼爽地方的重要性 。」