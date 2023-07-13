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假討香菸真劫財 洛城搶匪十分鐘作兩案

洛杉磯訊
嫌犯持槍向受害人假討香菸真劫財。（LAPD）
嫌犯持槍向受害人假討香菸真劫財。（LAPD）

7月13日（周三），洛杉磯市警察局（LAPD）發布了一起搶劫案監控錄像，搜尋一名涉嫌在洛杉磯韋徹斯特（Westchester）實施兩起持槍打劫案的男子，該嫌以討香菸為名劫財。

影音來源：LAPD，洛杉磯採訪中心後製

7月2日晚上9時30分左右，警方接到在Drollinger路附近 Sepulveda大道8900街區的報警。警方稱，嫌犯向受害人索要香菸後不久，就掏出一把銀色半自動手槍指著受害人，索要他身上的錢財，然後逃離現場。

警方稱，嫌犯於晚上9時40分左右在 South Prairie大道附近的West Manchester大道5800號街區駕車接近另一名受害者，並再次索要香菸。嫌犯離開現場，但不久後又回來，用一把銀色半自動手槍指著受害者，索要該男子的財產，然後駕駛一輛四門賓士車逃離現場。

警探描述嫌犯年齡在17至25歲之間，身高在5尺6寸至5尺8寸之間，體重約135磅。他最後一次被看到時身穿左膝有撕裂洞口的淺藍色牛仔褲，腳穿白色尼龍搭扣高幫鞋。

任何人如有涉案信息應致電310-482-6395聯繫洛杉磯市警察局太平洋地區（LAPD Pacific Area）警探 W. Lin，或電郵至[email protected]。匿名舉報者可以致電800-222-8477聯繫滅罪組織（Crime Stoppers）。非工作時間或周末，請致電877-527-3247。

洛杉磯

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