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警員打臉少婦風波鬧大 洛縣委市長齊聲譴責

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
洛縣政委員會主席韓珍妮。（官網）
洛縣政委員會主席韓珍妮。（官網）

洛杉磯縣警方12日公開一則於2022年7月間拍攝視頻，顯示一名警員在執法中，打臉一名懷抱幼兒的女性。此事引起社區震驚和憤怒。縣政委員會主席韓珍妮、縣政委員巴格及洛杉磯市市長貝斯發表聲明，譴責該起暴力執法事件。

洛杉磯縣縣政委員會主席韓珍妮（Janice Hahn）發表聲明說，對視頻中顯示的暴力行為感到震驚，執法人員沒有理由毆打一名懷抱幼兒的母親。這名警員並非洛縣警局成員。確信縣警局會很快對這名警員做出處罰，並將此案提交地檢署檢控。她肯定縣警局局長盧納採取公平透明態度，將這則視頻轉發。但值得關注的是，這則視頻已經存在近一年，理應由前任局長發佈。她對執法警員隨身佩戴錄影裝置表示支持，因為只有發揮這些設備的作用，才能使類似事件錄像曝光。

洛縣第五選區縣政委員巴格（Kathryn Barger )也發表聲明說，這則視頻令人心碎，為視頻中遭毆打年輕母親和孩子感到心痛。案發當地民眾對這次案件一直要求問責和透明，也看到了一些反饋。她讚賞盧納局長對這起事件採取透明公開態度，儘管毆打事件已經發生一年有餘，但盧納局長獲悉後立即與社區分享了這段視頻。

巴格說，絕不能容忍警員違規執法行為，支持從長遠改善執法行為的問責措施，包括懲罰甚至開除。但這只是短期的解決方法。要真正解決問題，需要投資培訓及增加監督機制，才能有效杜絕類似事件再次發生。她並表示，由於公開這則視頻使執法人員群體在公眾輿論中受到嚴厲批評，但是不能以偏概全對待眾多執法警員的辛勤工作。

洛杉磯市市長貝斯（Karen Bass）強調，視頻顯示的暴力令人憤怒和不安。作為一名執法人員，竟然會對一名懷抱幼兒的母親施暴。由於幼兒沒有汽車安全座椅，而將孩童交給兒童福利部門，這是濫用職權。當孩子由福利部門監護，要等幾個月才能返回母親身邊，這期間或導致母親和幼兒都會遭受終身創傷。

她指出，這則視頻中顯示的暴力必須受到公眾譴責，而且要追究責任。她感謝洛縣警局局長盧納公開視頻，表現透明和問責態度。相信盧納局長會努力讓涉事者承擔責任。

貝斯最後指出，過去多年來，要求做出改變的聲音愈來愈強烈。而此次公布這則視頻，代表著再向前進了一步，但也提醒大家，前方還有很長路要走。

洛杉磯市市長貝斯。（官網）
洛杉磯市市長貝斯。（官網）
洛縣政委員巴格。（官網）
洛縣政委員巴格。（官網）

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