工會投票支持 好萊塢演員罷工

演員工會SAG-AFTRA 董事會投票支持加入編劇工會WGA的罷工隊伍。Getty Images

美國電視和廣播藝術家聯合會（The Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists，SAG-AFTRA）全國董事會13日周四中午一致投票 批准了數萬名好萊塢 演員的罷工 行動，擴大了本已面臨諸多阻力的娛樂業的勞工動蕩的範圍。

這次投票是在演員工會與主要製片廠之間的談判未能就新的電影和電視合同達成一致之後進行的。

與已經設置糾察線的編劇罷工類似，演員工會一直在與製片廠談判一項協議，該協議將提供更好的報酬和流媒體的剩餘收益，並解決其他問題，包括人工智能的使用，這些問題一直擾亂著娛樂界。

儘管聯邦調解員在最後一刻介入，這個擁有 16萬名成員的工會仍無法與代表電影公司進行勞工交易的電影電視製片人聯盟達成協議。舊的集體談判協議於12日週三晚間到期，但尚未達成新協議。

工會領導人在洛杉磯中午舉行的新聞發布會上，宣布了董事會的投票結果。

董事會的投票為工會從14日周五開始在全國范圍內舉行罷工活動掃清了道路，並加深了美國編劇家協會會員於 5 月 2 日舉行罷工以來擾亂好萊塢的勞資衝突。演員的罷工從13日午夜開始。