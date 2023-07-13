我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

工會投票支持 好萊塢演員罷工

在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡

工會投票支持 好萊塢演員罷工

本報訊
演員工會SAG-AFTRA 董事會投票支持加入編劇工會WGA的罷工隊伍。Getty Images
演員工會SAG-AFTRA 董事會投票支持加入編劇工會WGA的罷工隊伍。Getty Images

美國電視和廣播藝術家聯合會（The Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists，SAG-AFTRA）全國董事會13日周四中午一致投票批准了數萬名好萊塢演員的罷工行動，擴大了本已面臨諸多阻力的娛樂業的勞工動蕩的範圍。

這次投票是在演員工會與主要製片廠之間的談判未能就新的電影和電視合同達成一致之後進行的。

與已經設置糾察線的編劇罷工類似，演員工會一直在與製片廠談判一項協議，該協議將提供更好的報酬和流媒體的剩餘收益，並解決其他問題，包括人工智能的使用，這些問題一直擾亂著娛樂界。

儘管聯邦調解員在最後一刻介入，這個擁有 16萬名成員的工會仍無法與代表電影公司進行勞工交易的電影電視製片人聯盟達成協議。舊的集體談判協議於12日週三晚間到期，但尚未達成新協議。

工會領導人在洛杉磯中午舉行的新聞發布會上，宣布了董事會的投票結果。

董事會的投票為工會從14日周五開始在全國范圍內舉行罷工活動掃清了道路，並加深了美國編劇家協會會員於 5 月 2 日舉行罷工以來擾亂好萊塢的勞資衝突。演員的罷工從13日午夜開始。

這是 63 年來首次演員和編劇同時罷工，因為好萊塢正在努力解決流媒體時代藝術人才如何獲得合理報酬的問題。

演員工會SAG-AFTRA 董事會投票支持加入編劇工會WGA的罷工隊伍。(美聯社...
演員工會SAG-AFTRA 董事會投票支持加入編劇工會WGA的罷工隊伍。(美聯社)

罷工 投票 好萊塢

上一則

攔檢酒駕 洛縣警員打臉懷抱嬰兒婦女

延伸閱讀

談判無協議 好萊塢電視廣播演員罷工將表決

談判無協議 好萊塢電視廣播演員罷工將表決
與資方談判仍無果 好萊塢雙重罷工影視恐停擺

與資方談判仍無果 好萊塢雙重罷工影視恐停擺
華裔代理勞工部長蘇維思 洛城談勞資糾紛

華裔代理勞工部長蘇維思 洛城談勞資糾紛
羅格斯大學與工會達協議 4年加薪1.84億 反罷工議員：開創危險先例

羅格斯大學與工會達協議 4年加薪1.84億 反罷工議員：開創危險先例
珍妮佛勞倫斯等明星拒和解 好萊塢大罷工將上演？

珍妮佛勞倫斯等明星拒和解 好萊塢大罷工將上演？
美西海港勞資糾紛 蘇維思促成談判和解

美西海港勞資糾紛 蘇維思促成談判和解

熱門新聞

「一點點」奶茶全美第一家店落座聖蓋博，價格親民大排長龍。（世說新聞小組╱製作）

世說新聞╱一杯不到3元 洛杉磯奶茶市場要變天？

2023-07-06 14:49
亞馬遜原價399元的4K電視會員邀請價只要99元。（亞馬遜截圖）

亞馬遜會員日11日零時起跑 43吋4K電視99元

2023-07-10 23:42
麥當勞。(美聯社)

7月13日全國薯條日 麥當勞免費送

2023-07-12 02:12
很多非法移民到美國找工作，律師提醒最好仍申請工作許可並且報稅。圖為中國走線人在蒙市丁胖子廣場尋找工作機會。（本報資料照）

為孩子治病 中國女遠赴洛城打黑工 被無良老闆坑慘

2023-07-06 20:46
隨著台積電進駐鳳凰城後，越來越多的員工選擇在當地醫院生育孩子。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群

2023-07-12 18:46
洛杉磯華埠國泰老人公寓，住戶約一半為華裔。（記者王若然／攝影）

洛市國泰公寓易主 9700萬天價售出 多數租戶渾然不知

2023-07-08 21:10

超人氣

更多 >
61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？

61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？
世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群

世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群
加拿大湖底藏關鍵證據 學者：「人類世」始於50年代

加拿大湖底藏關鍵證據 學者：「人類世」始於50年代
緋聞頻傳卻不離婚？ 李玟老公Bruce被爆想得到錢

緋聞頻傳卻不離婚？ 李玟老公Bruce被爆想得到錢
5個日常習慣 摧毀你的膝蓋

5個日常習慣 摧毀你的膝蓋