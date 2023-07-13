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攔檢酒駕 洛縣警員打臉懷抱嬰兒婦女

記者趙健／洛杉磯市即時報導
視頻顯示，一名警員在執法過程中朝著一名懷抱嬰兒的婦女打了２拳。(洛杉磯縣警局)
視頻顯示，一名警員在執法過程中朝著一名懷抱嬰兒的婦女打了２拳。(洛杉磯縣警局)

洛杉磯縣警局（Los Angeles County Sheriff’s Department）12日舉行線上新聞發佈會，對去年發生的一起暴力執法事件進行了說明。警方表示，一名警員在洛杉磯縣東北部棕櫚谷（Palmdale）的執法行動中，朝一名懷抱嬰兒的婦女臉部打了兩拳。

視頻來源：洛杉磯縣警局;記者趙健/後製

洛縣警局局長盧納（Robert Luna）表示，2022 年7月13日午夜前，警員們在棕櫚谷車站攔截了一輛沒有前燈的汽車。搜證期間，警員聞到了車內散發出的酒味，並看到車內還有四名女子和三名嬰兒，嬰兒被抱在母親懷裡，沒有使用兒童安全座椅。這名男司機因涉嫌持吊銷駕照駕駛、酒後駕駛和危害兒童罪被捕。車內四名女性因涉嫌危害兒童罪被拘留。

盧納表示，在逮捕過程中，當時有一名婦女拒絕放開她的孩子，一名警員朝她的臉部打了兩拳。

這一過程被警方的隨身攝像機拍攝了下來。從警方公佈的視頻顯示中可以看出，在逮捕期間，一名婦女尖叫著，孩子被強行從她身邊帶走。另一名婦女盤腿坐在地上，抱著她三周大的孩子。

視頻顯示，警員們試圖說服她把孩子交給他們，而這位母親回答說：「你必須先開槍打死我，然後才能帶走我的孩子。」 當她反抗時，一名警員打了她幾拳，並給她戴上手銬。當時這名母親被圍了起來，從視頻中無法地看清她被毆打的正臉鏡頭。

盧納表示，這名警員（未透露姓名）已被停職。他認為毆打行為「完全不可接受」，並已將此案提交給縣地方檢察官辦公室，該辦公室將決定是否對警員提起刑事指控。聯邦調查局（FBI）也將調查此事。

盧納表示，這是「一起孤立事件，由個人所為，（他）將被追究責任。」不過，州法律禁止他披露在此事中採取的紀律處分。

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