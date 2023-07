珍妮佛勞倫斯等明星拒和解 好萊塢大罷工將上演？

好萊塢一線影星如珍妮佛勞倫斯(左)與梅莉史翠普,揚言威脅罷工。(圖取自IMDB/本報記者後製)

NBC電視台報導,目前正處於罷工 邊緣的美國廣播電視聯合會演員工會(SAG-AFTRA),11日晚間同意允許聯邦調解員在最後一刻進行干預,將談判截止日期延至12日晚上11時59分,然他們不確定是否能如期達成協議。該工會於聲明中表示,「我們專注談判進程,希望盡力達成協議,但我們不相信雇主有任何達成協議的意圖。」

若沒有與電影和電視製片人聯盟(Alliance of Motion Picture and Television Producers,AMPTP)達成協議,演員可能會加入已罷工的美國編劇工會(Writers Guild of America)。

據「滾石」(Rolling Stone)報導,美國演員工會300多名成員致函SAG-AFTRA領導層,鼓勵他們不要和解。包括珍妮佛勞倫斯(Jennifer Lawrence)、梅莉史翠普(Meryl Streep)等一線演員,據聞也威脅要罷工。

目前雙方談判的重點,包括醫療保險 、最低工資、剩餘工資和不受監管使用人工智慧(AI)威脅等。

根據「綜藝」(Variety)雜誌報導,一群好萊塢 執行長,是請求聯邦調解背後的力量,然公會表示,在其談判代表得知這一請求前,該消息已被洩露。AMPTP拒絕發表評論,目前尚不清楚聯邦調解員是否同意參與,然一旦干預,所花的時間恐超出原定的12日深夜談判截止日。

SAG-AFTRA聲明稱,「AMPTP濫用我們信任,損害我們在此過程中對他們的尊重。當公司有足夠時間時,我們不會被這種策略設計再次延期合約。」