珍妮佛勞倫斯等明星拒和解 好萊塢大罷工將上演？

好萊塢一線影星如珍妮佛勞倫斯(左)與梅莉史翠普，揚言威脅罷工。（圖取自IMDB/本報記者後製）

NBC電視台報導，目前正處於罷工 邊緣的美國廣播電視聯合會演員工會（SAG-AFTRA），11日晚間同意允許聯邦調解員在最後一刻進行干預，將談判截止日期延至12日晚上11時59分，然他們不確定是否能如期達成協議。該工會於聲明中表示，「我們專注談判進程，希望盡力達成協議，但我們不相信雇主有任何達成協議的意圖。」

若沒有與電影和電視製片人聯盟（Alliance of Motion Picture and Television Producers，AMPTP）達成協議，演員可能會加入已罷工的美國編劇工會（Writers Guild of America）。

據「滾石」（Rolling Stone）報導，美國演員工會300多名成員致函SAG-AFTRA領導層，鼓勵他們不要和解。包括珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）、梅莉史翠普（Meryl Streep）等一線演員，據聞也威脅要罷工。

目前雙方談判的重點，包括醫療保險 、最低工資、剩餘工資和不受監管使用人工智慧（AI）威脅等。

根據「綜藝」（Variety）雜誌報導，一群好萊塢 執行長，是請求聯邦調解背後的力量，然公會表示，在其談判代表得知這一請求前，該消息已被洩露。AMPTP拒絕發表評論，目前尚不清楚聯邦調解員是否同意參與，然一旦干預，所花的時間恐超出原定的12日深夜談判截止日。

SAG-AFTRA聲明稱，「AMPTP濫用我們信任，損害我們在此過程中對他們的尊重。當公司有足夠時間時，我們不會被這種策略設計再次延期合約。」