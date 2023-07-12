南加台大校友會慶50週年 募創校百年願景基金

南加州台大校友會將於8月5日盛大召開年會，台大校長陳文章將率領副校長及六位行政主管蒞臨盛會。（記者子為/攝影）

南加州 台大校友會7月12日在洛僑中心召開新聞發佈會，介紹第51屆（2023-2024年）新會長及其團隊，並宣布將於8月5日在太平洋棕櫚大酒店（Pacific Palms Resort）舉辦一場盛大年會，慶祝南加 州台大校友會成立50週年。屆時，台大校長陳文章將率領副校長及六位行政主管蒞臨盛會，並做專題演講及創校百年願景基金的募款活動。

南加州台大校友會第50屆會長王雅瑩表示，此次活動將有多位校友會歷任會長蒞臨，前輩們的參與將為這場盛會增添更多光彩。更值得一提的是，陳文章校長將與財務長廖佩真和校友中心執行長劉寧蒞臨此次盛會，提供指導與支持。他們的到來除了慶祝校友會成立50週年，更是為了推動台大創校百年願景基金的募款活動。這項基金成立的目標是：打造世界級學府，展現百年榮耀。校長希望透過此次發表會，喚起校友對於基金的關注和參與。

51屆會長廖瓔蓮表示，今年的年會還有舞龍、民歌等表演節目，希望能藉此機會拉近所有人之間的距離，歡迎大家踴躍參與。記者會現場還有多位前任台大校友會會長和理事們，一同分享了和校友會走過的歷程。

此外，台大校友總會也組織了一支由十位校友組成的團隊，將與南加州台大校友會共同參與這一盛事。他們的參與將會增進校友間的情誼，為整個活動帶來更大凝聚力。

南加州台大校友會理事會認為，校長的到來不僅代表著對南加州台大校友會50年來的努力的肯定，更是希望透過他的鼓勵和號召，能夠激勵更多的校友參與創校百年基金的募款活動。他們希望這種凝聚力能夠激發校友的熱情，為母校貢獻一份心力，共同見證台大的輝煌未來。

南加州台大校友會誠摯地邀請各位校友踴躍參與，共同慶祝50週年的里程碑，並為台大創校百年願景基金的實現貢獻力量。入場榮譽門票為100元，VIP貴賓門票為150元。除購買門票外，還可通過購買彩券參與抽獎環節，在預售期內，每100元可購買150張彩券，到活動現場則是每100元買100張彩券。抽獎禮品總價值高達6000元，包括華航機票和單個100元的現金紅包。

購買門票、彩券和詳情諮詢可致電51屆會長廖瓔蓮（714-883-5442）或50屆會長王雅瑩（626-833-8983）。