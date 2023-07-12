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大洛杉磯信賴之友會 挺賴清德成為下任台灣總統

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
19個信賴台灣之友後援會的代表們齊聲高呼「凍蒜」，表達對賴清德的大力支持，共同推動賴清德成為台灣下一任總統的決心。（記者張庭瑜/攝影）
19個信賴台灣之友後援會的代表們齊聲高呼「凍蒜」，表達對賴清德的大力支持，共同推動賴清德成為台灣下一任總統的決心。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯信賴台灣之友會7月12日（周三）在洛杉磯台灣會館舉行新聞會，宣布將於2023年8月20日舉辦一場募款餐會，支持賴清德參選2024年台灣總統。大洛杉磯信賴台灣之友會召集人李木通、陳文石、林榮松、副總幹事吳兆峯等人出席。

募款餐會將在洛杉磯的聖蓋博希爾頓飯店（Hilton Los Angeles/San Gabriel）舉行，預計眾多挺台灣鄉親參與。吳兆峯表示，此次活動不僅是一場募款活動，更是為2024年台灣民主自由前途共同奮鬥的重要時刻。他呼籲所有熱愛台灣的鄉親朋友們預留時間，共同支持賴清德，讓他成為明年的台灣總統。

李木通表示今天他們的目的是支持賴清德成為下一屆台灣總統。他提出了三個支持賴清德的理由。首先，賴清德擁有非常完整的政治經驗，擔任過副總統、行政院長、台南市長和立法委員，這些經驗使他在領導能力上優於其他候選人。第二，賴清德是非常認真負責的人，他相信貧窮是他父親留給他最大的資產，因為這使他必須努力工作才能突破困境。他對於高科技領域的了解不足，所以每個月都會請高科技業界的專家來上課，以增進自己的知識。第三，賴清德擁有堅定的理念，在台灣被滲透的情況下，他堅持台灣的立場才能保衛台灣。李木通認為賴清德是目前檯面上最好的人選，呼籲大家一起來支持他，讓他成為明年的台灣總統。

陳文石也指出，台灣在全球民主排名中位居第3名，這是一個不容易的成就，而排名最後的國家是北韓和中國，中國在全球形象上並不受歡迎。陳文石提到台灣需要更多人了解國際形勢和變化，因此這次活動不僅是為了募款，也希望參與者回去告訴親朋好友，積極參與台灣的選舉。他呼籲大家在8月20日前後共同努力、支持台灣的發展。

林榮松強調了他自1996年以來以台灣選民的身份參與選舉的經歷。他見證了從彭明敏時期到現在的台灣選舉歷程。他指出，台灣的選舉是海內外台灣人共同參與的重要時刻，並呼籲所有台灣人團結起來，積極參與選舉活動，並全力支持賴清德成為下一任台灣總統，同時也鼓勵台灣人民團結一心，共同為台灣的未來努力。

主辦方也強調，這場募款餐會不僅在募集資金支持賴清德的選舉活動，更希望能凝聚大洛杉磯地區挺台灣的鄉親們，共同為台灣的未來加油打氣。大洛杉磯信賴台灣之友會將與各界後援會共同努力，為賴清德的勝選盡一份力量。

在記者會中，除了大洛杉磯信賴台灣之友會的幹部外，還有來自19個信賴台灣之友後援會的代表們一同出席。會後，全體代表們齊聲高呼「凍蒜」，表達對賴清德的大力支持。

信賴台灣之友會強調賴清德的領導能力和堅定理念，台灣面臨中共的滲透與挑戰，需要一位...
信賴台灣之友會強調賴清德的領導能力和堅定理念，台灣面臨中共的滲透與挑戰，需要一位有能力、有魄力、有堅定信念的總統來引領台灣走向更好的未來。（記者張庭瑜/攝影）

賴清德 洛杉磯 北韓

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