洛縣羅林山莊滑坡 10棟房將墜入峽谷

羅林山莊滑坡，至少10棟房屋將滑入峽谷。(洛縣政委員 Janice Hahn twitter)

7月10日帕洛斯福德斯(Palos Verdes)半島發生大規模山崩，羅林山莊（Rolling Hills Estates）社區至少有10棟房屋倒塌，墜入峽谷。洛杉磯 縣消防隊長馬羅恩(Anthony Marrone)表示，他們正在監視其餘16戶家庭，但尚未下令進行疏散。

目前還不清楚等待會持續多久，但對於不得不離開的居民來說，過去兩天是痛苦的。截至10日下午，地質學家尚未前往該地區評估山坡受損情況並確定造成災難的原因。羅林山莊的助理經理戴維斯(Alexa Davis)說，45年以來該社區從來沒有通報過任何滑坡問題。房屋屬於城市開發計劃的一部分，建於20世紀70年代末。

市議員澤魯尼揚(Frank Zerunyan)表示：「此次事件純屬意外。」但對整個半島而言，山崩長期以來一直是個威脅。這次山崩造成財產輕微損失，沒有人員傷亡。Rancho Palos Verdes南部地區佔地240英畝，是北美嚴重的土石滑落區，每年移動速度達8英尺。

澤魯尼揚說，事故發生的原因可能是雨季，導致山坡變得脆弱。冬季洪水可能是另一個可以調查的原因。週一被疏散的居民韋伯．顏(Weber Yen)表示，一周前他就發現陽台有龜裂現象，並向房主協會通報。「然後週六情況變嚴重，建築物開始出現裂縫」。洛杉磯縣消防局當天檢查後便請他撤離。

澤魯尼揚表示，洛縣 估值官計劃週一巡視該地區，幫助居民了解山崩對稅收的影響。洛縣估值官潘傑夫（Jeff Prang）表示：「由於土地現在將變成山坡，完成對房產的評估後，業主有權得到房產稅的減免。」