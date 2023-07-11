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內陸女涉弒母判終身 獄中策劃詐騙加刑七年

記者啟鉻／河濱即時報導
內陸獲牢刑終身監禁女犯，在獄中繼續詐騙申領疫情救濟金，再獲刑七年。（警方提供）
內陸獲牢刑終身監禁女犯，在獄中繼續詐騙申領疫情救濟金，再獲刑七年。（警方提供）

南加內陸河濱縣科洛那市（Corona）一名女子，曾因謀害母親獲判終身監禁，但她在獄中服刑時並未停止犯罪，又在獄中策劃一起涉及200萬元的疫情失業金詐騙案，還使用盜竊身分包括其他獄友的身分，7月10日再獲加判七年牢刑。

被告38歲的德莫拉（Natalie Le DeMola），目前被關押在奇諾市（Chino）的加州女子監獄。如果根據她先前謀殺母親罪名，她有望可能在2026年7月獲得假釋。

聯邦地區法官沃爾特（John Walter）宣布，德莫拉必須在她的謀殺罪刑期之後，在聯邦監獄繼續服刑七年。聯邦檢察官辦公室表示，法官還要求德莫拉支付賠償金93萬3181元。

2022年，德莫拉和同夥被指控使用盜竊身分，以欺詐手段獲取疫情失業救助金，其中大部分屬於2020年下半年的疫情紓困金。

起訴書中列舉了被告遭控31項銀行欺詐罪和七項嚴重身分盜竊罪。該案共謀團伙使用盜竊個人身分信息，在加州就業發展部門實施網上詐騙申請。一旦申請獲批准，他們就能收到由就業發展局發放的借記卡，並利用南加地區的自動取款機提取現金。

聯邦檢察官表示，德莫拉和另一被告普拉默（Carleisha Plummer）是該詐騙團伙頭目，普拉默是德莫拉的監獄閨密。普拉默於2020年7月獲得假釋。德莫拉於2023年3月在洛杉磯聯邦法院承認了銀行欺詐、嚴重身分盜竊和銀行及電匯詐騙的指控。2005年，德莫拉和她的前男友以及第三名被告，因在2001年謀殺德莫拉的母親獲刑。

普拉默承認了電匯詐騙和銀行欺詐的指控，以及一項嚴重身分盜竊罪。檢察官表示，普拉默在十月判決中或面臨最高32年牢刑。

2023年7月初，這起詐騙案的第13名也是最後一名認罪被告。被判處四個月居家軟禁。

詐騙 疫情 監獄

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