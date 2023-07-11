安那罕小學學區普通話雙語沉浸式課程招生

安那罕小學學區（AESD）雙語沈浸式（DLI）普通話課程。（AESD）

南加州 橙縣安那罕小學學區 （AESD），現已開放讓家長報名2023-2024學年新推出的雙語沈浸式（Dual-Language Immersion）普通話教學課程。普通話將與西班牙語及韓語並列成為該學區的第三門外語課程。羅斯福小學( Theodore Roosevelt Elementary School )將開設新的普通話雙語沈浸式課程，從即將進入過渡性幼兒班（TK）的學生開始，2023年9月2日或之前滿四歲的學生可以報名參加幼兒班。

AESD校長唐寧（Christopher Downing）博士表示：「研究指出，學習多種語言為學術成功與未來的職業機會奠定了堅實基礎。」

欲報名並了解更多有關安那罕小學區的普通話課程，請訪問www.aesd.org或致電714-517-7500。AESD也歡迎來自橙縣其他城市以及鄰近縣城家庭的孩子參與雙語沈浸式計劃。