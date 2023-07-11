安那罕小學學區普通話雙語沉浸式課程招生
南加州橙縣安那罕小學學區（AESD），現已開放讓家長報名2023-2024學年新推出的雙語沈浸式（Dual-Language Immersion）普通話教學課程。普通話將與西班牙語及韓語並列成為該學區的第三門外語課程。羅斯福小學( Theodore Roosevelt Elementary School )將開設新的普通話雙語沈浸式課程，從即將進入過渡性幼兒班（TK）的學生開始，2023年9月2日或之前滿四歲的學生可以報名參加幼兒班。
AESD校長唐寧（Christopher Downing）博士表示：「研究指出，學習多種語言為學術成功與未來的職業機會奠定了堅實基礎。」
欲報名並了解更多有關安那罕小學區的普通話課程，請訪問www.aesd.org或致電714-517-7500。AESD也歡迎來自橙縣其他城市以及鄰近縣城家庭的孩子參與雙語沈浸式計劃。
位於安那罕市的安那罕小學區有24所學校，服務近1萬5千名學生，是加州最大的小學學區。AESD通過幼稚園到六年級的STEAM、雙語與音樂教育計劃，獲獎學校、創新計劃與獨特的社區合作，使AESD成為該地區的教育領導者，為學生的21世紀成功做好準備。
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