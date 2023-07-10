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內陸一頭母熊喪生 兩隻幼熊獲救

聖伯納汀諾訊
內陸兩隻幼熊孤兒獲救。（KTLA）
內陸兩隻幼熊孤兒獲救。（KTLA）

南加內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino）有兩隻熊仔, 上周在熊媽媽不幸死亡後成了孤兒，相關動物保護機構將幼熊救下，讓它們得以在保護野生動物設施裡生活。

如同國家地理雜誌出現的場景，縣屬地Forest Falls的居民凱特（Micah Kiter）用手機拍下兩隻幼熊在樹林中找尋食物的情景。他說，他第一次看到兩隻熊仔是在不久前，它們坐在桑椹樹上。凱特猜測熊媽媽可能還帶著另外兩隻幼熊，這是一個大家庭。可是，他獲悉熊媽媽於7月3日在一處物業裡不幸死亡，而現在看到的兩隻幼熊成了孤兒。

加州漁獵局工作人員霍爾斯（Kevin Howells）表示，他們發現了熊的屍體，通過判斷性別是一隻尚在哺乳期的母熊，所以判斷附近應該有幼熊活動。霍爾斯是內陸地區研究野生動物與人類衝突的生物學家，他趕到後該地區幾小時後，聽到小熊的叫聲，它們在尋找媽媽。

救援人員將兩隻三至四個月大小的熊仔帶到安全地方。說得毫不誇張，這是在爭分奪秒下完成的，因為一旦小熊被其它獵食動物看到，可能很快就會喪失生命。霍爾斯說，將母熊的屍體保留在原地，可以幫助熊仔聚集在一個特定區域，便於工作人員捕獲。

就在國慶日當天，救援團隊通過設置陷阱將其中一隻熊仔成功捕捉到，但在捕第二隻幼熊時就很困難了，它千方百計逃脫，經過幾天努力，救援人員終於在周末捕獲了小熊。

目前兩隻熊寶寶被帶到位於聖地牙哥縣的一處野生動物康復設施，稱為Ramona Project。目前還不清楚母熊死亡原因。

凱特 加州 南加

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