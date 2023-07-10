我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東岸雷暴雨 LAX航班延後升至103個 影響大學生返校

心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣

南加9月動工跨縣快速道 19哩長公交車零排放

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
南加將修建跨縣快速公交線路，總長19哩，巴士運行零排放。（SBCTA）
南加將修建跨縣快速公交線路，總長19哩，巴士運行零排放。（SBCTA）

加州擬9月開始修建一條連接聖伯納汀諾縣和洛杉磯縣快速公交線路，總長19哩，沿途設立21個車站，公交巴士運行零排放，預計2025年啟用。

這條快速公交線路從庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）延伸至波莫那市（Pomona），由快速公交服務公司「西谷連接」（West Valley Connector）負責營運。

最近，庫卡蒙加牧場市與聖伯納汀諾縣交通局達成該項協議，該交通局的其它相關協議還包括：提供市區交通服務的Omnitrans，以及蒙特克萊市（Montclair）、安大略市（Ontario）、波莫那市，還有安大略國際機場管理局等。根據West Valley Connector項目經理嘉斯娃（Anna Jaiswal）的說法，這些協議確保了各方在維護快速交通（BRT）車站和道路方面的責任。

根據7月5日提供庫卡蒙加牧場市府官員的報告，聖伯納汀諾縣最大的公交運營商Omnitrans將負責維護沿途公交車站，同時該市將負責維護車站照明、路面、各項標誌和路面標誌線條、人行道和交通信號。

「西谷連接」是聖伯納汀諾縣第二大提供快速公交服務單位，自2014年起，該公司就服務於連結聖伯納汀諾市和洛瑪林達市（Loma Linda）間16哩長的快速公交線路。按照計畫，該公司將專用巴士線路延伸19哩，從波莫那區域交通中心（Pomona Regional Transit Center ）延伸至庫卡蒙加牧場市的購物步行街維多利亞公園（Victoria Gardens）。具體說就是從波莫那區域交通中心開始，沿著霍爾特大道（Holt Boulevard），穿過蒙特克萊市至Vineyard街，然後到達安大略國際機場。其餘線路是沿著Inland Empire大道到達安大略購物中心，接著向北至Milliken街，經過Toyota Arena，以及庫卡蒙加牧場Metrolink車站，最終車站在維多利亞公園步行街。

這項快速公交服務為居民提供一種交通選擇，減少在擁堵的高速公路駕駛。通過利用專用快速公交服務，達到社區間目的地轉換。聖伯納汀諾縣交通局表示，快速交通服務巴士在尖峰時刻，發車間隔為十分鐘，非尖峰時間為15分鐘。

加州 南加 洛杉磯

上一則

河濱墜機肇因濃霧 遇難者身分確認

延伸閱讀

泰國一輛搭載中客巴士天雨路滑翻車 27人送醫

泰國一輛搭載中客巴士天雨路滑翻車 27人送醫
鎖定南加 開發商擬建700棟住宅

鎖定南加 開發商擬建700棟住宅
國慶煙火後遺症 官方：南加空汙嚴重 多縣已到危險程度

國慶煙火後遺症 官方：南加空汙嚴重 多縣已到危險程度
煙火後遺症 官方示警南加空氣汙染嚴重

煙火後遺症 官方示警南加空氣汙染嚴重
企業家古紹崙捐4萬 助非盈利組織

企業家古紹崙捐4萬 助非盈利組織
紓解洛縣及聖蓋博谷交通 57/60高速路擴建工程動工

紓解洛縣及聖蓋博谷交通 57/60高速路擴建工程動工

熱門新聞

加州彩券局長江森今年2月14日宣布卡斯楚是去年11月20億4000萬元勁球獎得主。(美聯社)

20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房

2023-07-04 14:34
部分隨先生外派鳳凰城的台積電員工太太投身創業，以開設奶茶店、複合式餐飲等。「TaiwanMama Kitchen」（台灣媽媽廚房）提供典型的炸物盒和手搖飲料，這些經典的台灣美食是菜單上的亮點之一。（游佩樺提供）

台積電太太積極在美創業 這類店開最多

2023-07-03 22:10
「一點點」奶茶全美第一家店落座聖蓋博，價格親民大排長龍。（世說新聞小組╱製作）

世說新聞╱一杯不到3元 洛杉磯奶茶市場要變天？

2023-07-06 14:49
中華航空日前推出今年機票的最後促銷活動，從即日至16日開票，出發時間是9月1日至11月15日，各個艙等的機票都有6%至8%的折扣。（華航提供）

華航今年出發最後促銷 洛杉磯/台北往返低至865元

2023-07-03 16:22
很多非法移民到美國找工作，律師提醒最好仍申請工作許可並且報稅。圖為中國走線人在蒙市丁胖子廣場尋找工作機會。（本報資料照）

為孩子治病 中國女遠赴洛城打黑工 被無良老闆坑慘

2023-07-06 20:46
中華航空日前推出今年機票的最後促銷活動，從即日至16日開票，出發時間是9月1日至11月15日，各個艙等的機票都有6%至8%的折扣。（圖：華航提供）

華航促銷 洛杉磯往返台北最低865元

2023-07-04 02:11

超人氣

更多 >
葉倫向何立峰「多次鞠躬」影片流出 挨轟：卑躬屈膝辱國格

葉倫向何立峰「多次鞠躬」影片流出 挨轟：卑躬屈膝辱國格
Bruce是假富豪？被踢爆身價沒90億 世紀婚禮還讓李玟一手包

Bruce是假富豪？被踢爆身價沒90億 世紀婚禮還讓李玟一手包
9名女經濟學者與葉倫聚餐 遭中國網友批為「反賊」

9名女經濟學者與葉倫聚餐 遭中國網友批為「反賊」
FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手

FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手
糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心

糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心