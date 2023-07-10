東岸雷暴雨 LAX航班延後升至103個 影響大學生返校

東海岸持續雷暴天氣，洛杉磯國際機場和布班克機場周一上午大批航班受到延誤和取消，大學生返校受影響。（記者楊青/攝影）

受東海岸持續雷暴天氣影響，洛杉磯國際機場 和布班克機場10日(周一)上午大批航班延誤或取消。

截至當天上午8時前，洛杉磯國際機場共有九個航班因東岸地區天氣原因被迫取消，103個航班延遲起飛。布班克機場有九個航班延誤。

包括阿拉斯加航空公司、美國聯合航空公司、美國航空公司、西南航空公司和Spirit Airlines，均有航班延誤或取消，其中美聯航延誤的班機最多，有13個航班延誤，兩個航班被迫取消。

費城國際機場也由於當地和附近地區惡劣的天氣狀況，周日超過400個航班被被迫取消或延遲起飛。

從洛杉磯飛往華府和波士頓 的多位華人大學生的周一上午的行程也受到影響。達特茅斯學院二年級華生 Oliver王從洛杉磯飛往波士頓的航班，本來上午9點半從洛杉磯國際機場起飛，結果推遲到11點20；從洛杉磯國際機場起飛準備返回喬治城大學的另一名華裔學生的航班，也被延後數小時。

Flight Aware網站統計，剛剛過去的星期天，全國共有將近2000個航班因天氣原因被取消。多位在東岸上學的華生表示，進入七月以來，當地持續雷暴雨天氣，打雷閃電，使得本來暑期學習間中計劃的戶外活動，大受影響。