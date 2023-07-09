半夜聽到巨響 南加女次日起床驚見門口有死熊

一位蒙羅維亞的女士起床時，發現前院有一隻死熊。（KTLA）

想像一下，您剛起床，蹣跚地走出家門，卻發現院子裡有一隻死掉的熊。這正是洛杉磯 縣蒙羅維亞（Monrovia）居民艾咪（Amy Spada）所經歷的事。她說，8日晚約22時30分家門外傳來巨響，沒想到次日早上，竟發生如此讓人驚訝的事。

艾咪表示，她以為可能是煙火，或者車禍。因此沒有太在意。過了一會兒，公寓附近有警察 出沒，她外出查看，聽警察說一隻熊在Foothill大道上被車撞到，受傷並躲藏在附近的灌木叢中。

警察告訴艾咪，那隻熊受傷且情緒激動，警察會處理本案。艾咪以為事情已經結束，回家睡覺，沒想到9日上午她醒來後，驚訝的發現有熊的屍體躺在家門口。

「今天早上，我起床遛狗，發現草坪上有一隻被警戒線圍起來的死熊。」艾咪告訴KTLA，該社區常有野生動物如鹿、熊與郊狼出現，也曾發生被車輛撞倒事件。

「牠們經常來這裡，」艾咪說，大約一年前，有一隻熊試圖進入她家的游泳池，該社區裡很多人的泳池都被熊進入。這些熊通常來這尋找食物。

目前還不清楚加州 漁獵局將在何時前來處理這隻熊的屍體，該熊看起來是一隻幼年熊。

警局提醒，民眾若發現家附近有野生動物，請倒加州漁獵局網站報告目擊情況。