我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美促新設「P4實驗室」研發生物戰劑？台國防部否認

厄多安將在北約峰會場邊會拜登 料商瑞典入盟問題

洛市市政廳疑遭縱火 亞裔官員辦公室首遭殃

洛杉磯訊
洛杉磯消防局正在調查一起發生在洛杉磯市政廳的疑似縱火案。（Pixabay）
洛杉磯消防局正在調查一起發生在洛杉磯市政廳的疑似縱火案。（Pixabay）

洛杉磯市消防局(Los Angeles Fire Department，簡稱LAFD）正在調查一起發生在洛杉磯市市政廳的火災，火災發生於8日晚。警方認為，可能有人通過窗戶向大樓投擲不明物體引發火災，是故意縱火

洛杉磯市警察局（Los Angeles Police Department）發言人摩爾（Warren Moore）表示，8日晚8時，市政廳二樓的火警響起。根據調查，有嫌疑人在市政廳外向大樓投擲物品，該不明物打破窗戶並引發火災，市政廳一間辦公室因此遭損壞。

LAFD發言人斯圖爾特 (Margaret Stewart) 表示，收到報警後，消防員很快趕往位於北Spring Street 200號的市政廳。不過在消防員達到時，火已經被大樓內的自動滅火系統撲滅。

斯圖爾特說，大樓的消防裝置在起火後啟動，當消防隊員趕到現場時，他們發現走廊裡已有大量的水。消防隊員隨後進入一間辦公室，在那他們找到可能是引起火災的物體。

摩爾表示，火災是從首席立法分析師曹雪倫（Sharon Tso，譯音）的辦公室開始，曹是其部門內的第一位女性、也是其部門內的首位亞裔美國人。曹雪倫也證實她的辦公室發生火災，但因為調查仍在進行中，曹表示無法說明更多情況。

斯圖爾特說，LAFD消防員清理市政廳大樓一樓和二樓的積水，LAFD縱火部門的成員也趕到現場進行調查。她指出，由於縱火案調查仍在進行中，她無法說明被扔進市政廳大樓物體的詳情。

根據洛杉磯時報的報導，9日上午，受影響的辦公室及其周圍安裝許多鼓風機，用於吹乾被消防用水浸濕的地毯。在市政廳的南草坪，可以看到用木板封住的玻璃窗戶。

洛杉磯市政廳疑似遭人縱火。圖為洛杉磯市政廳。（洛杉磯市政府）
洛杉磯市政廳疑似遭人縱火。圖為洛杉磯市政廳。（洛杉磯市政府）

洛杉磯 縱火 警察

上一則

270萬元勁球二獎 花落加州

下一則

洛城餐廳槍案 一未成年死亡 2人受傷

延伸閱讀

曾演特種兵… 楊洋再扮消防員：體能上的極限挑戰

曾演特種兵… 楊洋再扮消防員：體能上的極限挑戰
國泰公寓上月易主 天價9700萬成交 多數租戶不知

國泰公寓上月易主 天價9700萬成交 多數租戶不知
洛市國泰公寓易主 9700萬天價售出 多數租戶渾然不知

洛市國泰公寓易主 9700萬天價售出 多數租戶渾然不知
湖北26層養豬大樓 1人養1500頭 精準控管堪比iPhone生產線

湖北26層養豬大樓 1人養1500頭 精準控管堪比iPhone生產線
內行賊專偷名酒「1瓶超過3000元」 洛市酒坊損失70萬

內行賊專偷名酒「1瓶超過3000元」 洛市酒坊損失70萬
紐約華埠火災影響 亞裔書店被迫停業 民踴躍捐款

紐約華埠火災影響 亞裔書店被迫停業 民踴躍捐款

熱門新聞

6月4日晚，一位自稱從上海走線來美國的中年女子敲開蒙市居民毛女士的房門，並表示希望住進毛女士家。（素材源自Pixabay, 記者子為製圖）

走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕

2023-07-02 18:31
加州彩券局長江森今年2月14日宣布卡斯楚是去年11月20億4000萬元勁球獎得主。(美聯社)

20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房

2023-07-04 14:34
部分隨先生外派鳳凰城的台積電員工太太投身創業，以開設奶茶店、複合式餐飲等。「TaiwanMama Kitchen」（台灣媽媽廚房）提供典型的炸物盒和手搖飲料，這些經典的台灣美食是菜單上的亮點之一。（游佩樺提供）

台積電太太積極在美創業 這類店開最多

2023-07-03 22:10
「一點點」奶茶全美第一家店落座聖蓋博，價格親民大排長龍。（世說新聞小組╱製作）

世說新聞╱一杯不到3元 洛杉磯奶茶市場要變天？

2023-07-06 14:49
在小東京地，兩名攜帶武器的嫌犯，在被警方追捕的過程中逃入商區，引起了商區內路人的恐慌。（壽司店監控）

通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄

2023-07-02 15:15
中華航空日前推出今年機票的最後促銷活動，從即日至16日開票，出發時間是9月1日至11月15日，各個艙等的機票都有6%至8%的折扣。（華航提供）

華航今年出發最後促銷 洛杉磯/台北往返低至865元

2023-07-03 16:22

超人氣

更多 >
葉倫是吃貨？她進北京餐廳 不只吃烤鴨 還點了剁椒魚頭

葉倫是吃貨？她進北京餐廳 不只吃烤鴨 還點了剁椒魚頭
61歲馬景濤再婚？新歡依偎他懷裡嗆前妻們「不懂珍惜」

61歲馬景濤再婚？新歡依偎他懷裡嗆前妻們「不懂珍惜」
疑李玟夫IG洗渣男罵名「一直對她很好」衝熱搜 真相全網傻眼

疑李玟夫IG洗渣男罵名「一直對她很好」衝熱搜 真相全網傻眼
女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制

女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制
中國民主派挺蔡英文 遭北京海外布建警察站暴打

中國民主派挺蔡英文 遭北京海外布建警察站暴打