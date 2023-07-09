洛市市政廳疑遭縱火 亞裔官員辦公室首遭殃

洛杉磯消防局正在調查一起發生在洛杉磯市政廳的疑似縱火案。（Pixabay）

洛杉磯 市消防局(Los Angeles Fire Department，簡稱LAFD）正在調查一起發生在洛杉磯市市政廳的火災，火災發生於8日晚。警方認為，可能有人通過窗戶向大樓投擲不明物體引發火災，是故意縱火 。

洛杉磯市警察 局（Los Angeles Police Department）發言人摩爾（Warren Moore）表示，8日晚8時，市政廳二樓的火警響起。根據調查，有嫌疑人在市政廳外向大樓投擲物品，該不明物打破窗戶並引發火災，市政廳一間辦公室因此遭損壞。

LAFD發言人斯圖爾特 (Margaret Stewart) 表示，收到報警後，消防員很快趕往位於北Spring Street 200號的市政廳。不過在消防員達到時，火已經被大樓內的自動滅火系統撲滅。

斯圖爾特說，大樓的消防裝置在起火後啟動，當消防隊員趕到現場時，他們發現走廊裡已有大量的水。消防隊員隨後進入一間辦公室，在那他們找到可能是引起火災的物體。

摩爾表示，火災是從首席立法分析師曹雪倫（Sharon Tso，譯音）的辦公室開始，曹是其部門內的第一位女性、也是其部門內的首位亞裔美國人。曹雪倫也證實她的辦公室發生火災，但因為調查仍在進行中，曹表示無法說明更多情況。

斯圖爾特說，LAFD消防員清理市政廳大樓一樓和二樓的積水，LAFD縱火部門的成員也趕到現場進行調查。她指出，由於縱火案調查仍在進行中，她無法說明被扔進市政廳大樓物體的詳情。