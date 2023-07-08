國泰公寓易主 9700萬天價售出 多數租戶渾然不知

洛杉磯華埠國泰老人公寓，住戶約一半為華裔。（記者王若然／攝影）

近幾年因租房環境惡劣鬧得沸沸揚揚的國泰老人公寓（Cathay Manor），近期以9700萬元的天價賣出。因洛杉磯 市今年4月開始執行的「豪宅稅」(mansion tax)，這幢買賣需支付高達580萬元交易稅。兩者加起來，使國泰老人公寓成為洛杉磯市歷史上最大交易額房產。

國泰老人公寓位於洛杉磯華埠 北百老匯大街（N Broadway）600號，該公寓為聯邦資助可負擔住房，建於1983年，佔地22萬6000呎，高15層，共有270個單元，租客多為年長者，其中近一半為華裔 。

根據政府公開資料，國泰老人公寓於今年6月被賣出，買家為Capital Realty Group，前業主為蔡啟光（Don G. Toy）。按照270個單元計算，平均每單元售價為35萬9259元。洛杉磯4月上路的豪宅稅，一般針對住宅及商業地產，交易額在500萬元之上要被征豪宅稅。該稅收將被用於解決該市的遊民問題，建造更多可負擔房屋等。

這筆巨額交易加上稅，成為了洛市歷史上最大地產交易案，也是洛杉磯縣史上第三大交易案。

不過該公寓樓的交易也讓此處租戶擔憂。華埠公平發展會（CCED）創辦人之一張景雄介紹說，租戶們對公寓樓易主毫不知情，沒有人通知他們。雖然今年1月以來，新的管理方對公寓各種設施有所改進，包括水電、廚房等，不過因施工常常斷電，給租戶帶來了不便。他希望公寓管理方能對翻新期間給租戶帶來的麻煩有一定的補償。

張景雄表示，大樓易主對目前租戶不會產生影響，他們從現在起往後20年，都可以續租。租金為他們收入的30%。

對於公寓新的主人，新的管理團隊，張景雄希望他們能夠接受監督，透明財政收入和支出，將政府的撥款真正用到改善居住環境上。

國泰老人公寓的住戶近幾年在持續抗議惡劣的生活環境，引發社會各界的關注，洛市市議員、市長、洛縣警局局長等民選官員均到訪、視察過該公寓。約在二年前，洛市檢察長富爾（Mike Feuer）以16項輕罪起訴了大樓業主蔡啟光（Don G. Toy）及管理方「羅省華裔老人協會房屋董事會」，對大樓管理不善。

資料顯示，國泰老人公寓新業主Capital Realty Group是一家私營企業，在全美擁有及管理1萬7130個可負擔房屋單位，範圍遍及美國27各州。